Курултай Башкирии внес в Госдуму проект о защите религиозных символов

Государственное Собрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, запрещающий публичную демонстрацию культовых зданий без их религиозных атрибутов.
Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан официально направило в нижнюю палату российского парламента проект федерального закона. Документ разработан с целью защиты исторического и духовного облика культовых сооружений от произвольного искажения в публичном пространстве.

Законодательная инициатива предусматривает полный запрет на использование, распространение и демонстрацию изображений религиозных объектов без их неотъемлемых атрибутов. Ограничение коснется случаев, когда на реально существующих зданиях установлены кресты или полумесяцы, но на графических макетах эти элементы намеренно удаляются.

Разработчики нормативного акта считают недопустимым редактирование вида храмов и мечетей при создании логотипов, сувенирной продукции, гербов или рекламных материалов. По мнению башкирских парламентариев, стирание сакральных символов может рассматриваться как неуважение к верующим и искажение исторической правды.

Если документ будет принят, нарушителям грозит административная ответственность. Механизм наказания предлагается сделать аналогичным санкциям за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, хотя точные суммы штрафов будут обсуждаться при дальнейших чтениях.

Актуальность проблемы подчеркивает недавний резонанс вокруг дизайна обновленной купюры номиналом в одну тысячу рублей. Тогда на банкноте была изображена башня Сююмбике с полумесяцем, а на соседнем здании бывшей дворцовой церкви в Казанском кремле крест отсутствовал, так как в помещении располагается музей истории государственности.

Центральный банк России был вынужден приостановить выпуск банкноты и отправить макет на доработку из-за возмущения общественности и представителей РПЦ. Похожие претензии ранее предъявлялись к крупным производителям продуктов питания, которые убирали кресты с куполов церквей на упаковках молока и йогуртов ради визуального упрощения.

20.11.2025
В Башкирии «Почту России» поддержат новыми льготами

Парламент республики готовит законопроект о снижении транспортного и имущественного налогов для почтовиков на 50% ради сохранения сельских отделений
17.11.2025
«Рискуют собой каждый день»: в Башкирии особую категорию бойцов СВО признают ветеранами

В Башкирии готовят поправки в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий военнослужащим из спасательных формирований, занятым разминированием территорий в зоне СВО.
15.11.2025
Инициативу Башкирии о принудительной стерилизации животных отклонили на федеральном уровне

Идею башкирских депутатов об обязательной стерилизации домашних животных не поддержали в Совете законодателей РФ. Комиссия по экологии рекомендовала Госсобранию республики не выносить проект на рассмотрение
14.11.2025
В Башкирии резко поднимут налоги для работающих мигрантов

С 2026 года иностранным работникам в Башкирии придётся платить за трудовой патент на 35% больше. Ежемесячный платёж вырастет до 8500 рублей. Власти объясняют это ростом зарплат и необходимостью уравнять налоговую нагрузку.
13.11.2025
«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.
10.11.2025
В Госдуме предложили ежемесячно доплачивать полицейским

В Госдуме предложили платить надбавку ветеранам МВД, чтобы те не уходили на пенсию сразу после получения права на неё. Размер выплаты — половина от положенного пособия.
06.11.2025
Депутаты из Башкирии предложили способ вернуть подаренное жильё

Депутаты из Башкирии внесли в Госдуму проект закона, который позволит дарителям забрать жильё обратно, если одаряемый умер. На всё про всё дадут полгода, чтобы избежать хаоса с наследством.
05.11.2025
В Башкирии придумали, как наказывать хозяев агрессивных собак по всей России

Инициативу Башкирии по ужесточению ответственности для хозяев опасных собак поддержали на федеральном уровне. Теперь законопроект рассмотрит Госдума.
