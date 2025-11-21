Курултай Башкирии внес в Госдуму проект о защите религиозных символов

Государственное Собрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, запрещающий публичную демонстрацию культовых зданий без их религиозных атрибутов.

Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан официально направило в нижнюю палату российского парламента проект федерального закона. Документ разработан с целью защиты исторического и духовного облика культовых сооружений от произвольного искажения в публичном пространстве.

Законодательная инициатива предусматривает полный запрет на использование, распространение и демонстрацию изображений религиозных объектов без их неотъемлемых атрибутов. Ограничение коснется случаев, когда на реально существующих зданиях установлены кресты или полумесяцы, но на графических макетах эти элементы намеренно удаляются.

Разработчики нормативного акта считают недопустимым редактирование вида храмов и мечетей при создании логотипов, сувенирной продукции, гербов или рекламных материалов. По мнению башкирских парламентариев, стирание сакральных символов может рассматриваться как неуважение к верующим и искажение исторической правды.

Если документ будет принят, нарушителям грозит административная ответственность. Механизм наказания предлагается сделать аналогичным санкциям за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, хотя точные суммы штрафов будут обсуждаться при дальнейших чтениях.

Актуальность проблемы подчеркивает недавний резонанс вокруг дизайна обновленной купюры номиналом в одну тысячу рублей. Тогда на банкноте была изображена башня Сююмбике с полумесяцем, а на соседнем здании бывшей дворцовой церкви в Казанском кремле крест отсутствовал, так как в помещении располагается музей истории государственности.

Центральный банк России был вынужден приостановить выпуск банкноты и отправить макет на доработку из-за возмущения общественности и представителей РПЦ. Похожие претензии ранее предъявлялись к крупным производителям продуктов питания, которые убирали кресты с куполов церквей на упаковках молока и йогуртов ради визуального упрощения.