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Курултай Башкирии предложил снизить налоги для банкротящихся компаний

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Парламент Башкирии выступил с предложением о налоговых льготах для предприятий, находящихся на этапе процедуры наблюдения перед объявлением банкротства. Инициатива была озвучена депутатами республиканского Курултая 2 июня.

Согласно предложению, организации на стадии наблюдения смогут получить отсрочку по налоговым платежам. Дополнительно планируется уменьшить процентную ставку за несвоевременное внесение обязательных платежей. Народные избранники считают, что данные меры помогут увеличить вероятность восстановления финансовой устойчивости предприятий и избежать полного разорения. Льготы касаются именно того периода, когда у компании ещё есть возможность предотвратить признание её неплатежеспособной.

курултай
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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