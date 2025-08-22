Главная » Новости
Курорт Соль-Илецк продлил сезон: отдохнуть на «Солёных озёрах» можно до 7 сентября

Курорт в Соль-Илецке не уходит на каникулы. Администрация продлила сезон до 7 сентября, но сменила правила входа и часы работы. Рассказываем, как успеть на бархатный сезон.
Если вы не успели съездить в Соль-Илецк этим летом — есть хорошие новости. Курорт «Солёные озёра» продлил работу на неделю, до 7 сентября включительно. Решение приняли из-за тёплой погоды, которая сохранится в регионе.

Как всё будет работать

С 1 по 7 сентября курорт будет открыт для посетителей с 9:00 до 20:00. Войти на территорию можно будет через кассы на улицах Советская и Персиянова.

Обычно купальный сезон в Соль-Илецке завершается в последних числах августа. В этом году у туристов появилась дополнительная неделя для отдыха. Ранее администрация курорта уже сообщала, что готова продлить сезон, если погода не испортится.

