Курорт контрастов: Соль-Илецк утонул в жалобах на грязь и сервис

Соль-Илецк вновь оказался в центре критики. Туристы массово жалуются на грязные туалеты, холодные души, мутную воду в озёрах и нехватку лежаков

Соль-Илецк, один из самых популярных и одновременно критикуемых курортов России, продолжает собирать урожай негативных отзывов. Судя по свежим комментариям отдыхающих, проблемы с инфраструктурой и сервисом остаются нерешёнными, вызывая массовое недовольство.

Главные претензии туристов в 2025 году:

— Инфраструктура: в душевых по-прежнему течёт только ледяная вода, что делает смывание соли крайне неприятной процедурой. Катастрофически не хватает лежаков, а в туалетах грязно и сыро.

Вода в озёрах : посетители жалуются на «грязную маслянистую жидкость» у берегов озера Развал и в целом отмечают, что озёра выглядят грязными.

: посетители жалуются на «грязную маслянистую жидкость» у берегов озера Развал и в целом отмечают, что озёра выглядят грязными. Ценообразование : отсутствует единый билет на день. Если турист вышел за территорию, ему придётся платить за вход снова. Кроме того, чтобы добраться до грязевого озера Тузлучное, нужно доплачивать отдельно.

: отсутствует единый билет на день. Если турист вышел за территорию, ему придётся платить за вход снова. Кроме того, чтобы добраться до грязевого озера Тузлучное, нужно доплачивать отдельно. Отсутствие прогресса: некоторые отдыхающие, бывавшие здесь ранее, отмечают, что за последние 10 лет мало что изменилось в лучшую сторону.

Администрация курорта на критику реагирует. В частности, на жалобы о нехватке лежаков отвечают, что их достаточно, но отдыхающие часто используют их не по назначению — как стол или для хранения вещей. Утверждается, что восемь душевых комплексов предназначены только для смыва соли, а не для полноценного мытья, и что уборка в туалетах производится каждые два часа.

Несмотря на поток негатива, к новому сезону на курорте провели ряд обновлений. Была реконструирована центральная аллея, завезено более 2000 кубометров нового грунта и песка, появились новые зоны отдыха и точки общепита. К озеру Тузлучное теперь можно дойти по новой дощатой мостовой или доехать на электрокаре.