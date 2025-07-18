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Курорт контрастов: Соль-Илецк утонул в жалобах на грязь и сервис

Соль-Илецк вновь оказался в центре критики. Туристы массово жалуются на грязные туалеты, холодные души, мутную воду в озёрах и нехватку лежаков
отдыхающие в соль-илецке
©rutube

Соль-Илецк, один из самых популярных и одновременно критикуемых курортов России, продолжает собирать урожай негативных отзывов. Судя по свежим комментариям отдыхающих, проблемы с инфраструктурой и сервисом остаются нерешёнными, вызывая массовое недовольство.

Главные претензии туристов в 2025 году:

— Инфраструктура: в душевых по-прежнему течёт только ледяная вода, что делает смывание соли крайне неприятной процедурой. Катастрофически не хватает лежаков, а в туалетах грязно и сыро.

  • Вода в озёрах: посетители жалуются на «грязную маслянистую жидкость» у берегов озера Развал и в целом отмечают, что озёра выглядят грязными.
  • Ценообразование: отсутствует единый билет на день. Если турист вышел за территорию, ему придётся платить за вход снова. Кроме того, чтобы добраться до грязевого озера Тузлучное, нужно доплачивать отдельно.
  • Отсутствие прогресса: некоторые отдыхающие, бывавшие здесь ранее, отмечают, что за последние 10 лет мало что изменилось в лучшую сторону.

Администрация курорта на критику реагирует. В частности, на жалобы о нехватке лежаков отвечают, что их достаточно, но отдыхающие часто используют их не по назначению — как стол или для хранения вещей. Утверждается, что восемь душевых комплексов предназначены только для смыва соли, а не для полноценного мытья, и что уборка в туалетах производится каждые два часа.

Несмотря на поток негатива, к новому сезону на курорте провели ряд обновлений. Была реконструирована центральная аллея, завезено более 2000 кубометров нового грунта и песка, появились новые зоны отдыха и точки общепита. К озеру Тузлучное теперь можно дойти по новой дощатой мостовой или доехать на электрокаре.

Вопросы автору:
- Откуда вообще взялись эти знаменитые озёра? Это природное чудо?
Ньюс-Баш
Не совсем. Озёра Соль-Илецка — это не природные водоёмы, а результат многолетней промышленной деятельности. Фактически, это затопленные карьеры, где велась добыча соли. И хотя их лечебные свойства не оспариваются, важно понимать, что это антропогенные, а не естественные объекты.
- Если это карьеры, то купаться в них безопасно? Нет ли там промышленных отходов?
Ньюс-Баш
По мнению геологов, соляные карьеры менее опасны, чем, например, карьеры по добыче сульфидных руд, так как соль не токсична. Более того, высокая солёность воды является природным антисептиком, который убивает большинство бактерий. Однако существуют и риски:

Обвалы: Стенки любого карьера могут осыпаться, если они не были должным образом укреплены.

Загрязнение: В озёра могут попадать бытовые и промышленные стоки. Хотя Роспотребнадзор по результатам проб 2025 года не выявил в воде вредных примесей, проблема загрязнения остаётся актуальной.

Экология района: Сам Соль-Илецкий район находится в зоне высокого техногенного воздействия из-за нефтегазовой промышленности, что создаёт дополнительные экологические риски.
- Власти признают проблему с мусором или это только жалобы туристов?
Ньюс-Баш
Проблему признают на официальном уровне. В 2025 году Роспотребнадзор подтвердил многочисленные жалобы на несвоевременный вывоз мусора. По итогам проверки компания-оператор ООО «Природа» была привлечена к административной ответственности.
- Кроме озёр, в Соль-Илецке есть что-то интересное?
Ньюс-Баш
Да, в городе и окрестностях есть и другие достопримечательности.

- Музей «Казачий курень»: это интерактивный музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом и традициями казаков XIX-XX веков.

- Соляная шахта: туристам предлагают экскурсии в настоящую соляную шахту на глубину 300 метров, где находится часовня Великомученицы Варвары.

- Меловые горы: недалеко от города находятся меловые горы, образовавшиеся 70 млн. лет назад, где до сих пор можно найти останки древних моллюсков.
отдых Соль-Илецк туризм
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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