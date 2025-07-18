Курорт контрастов: Соль-Илецк утонул в жалобах на грязь и сервис

Соль-Илецк, один из самых популярных и одновременно критикуемых курортов России, продолжает собирать урожай негативных отзывов. Судя по свежим комментариям отдыхающих, проблемы с инфраструктурой и сервисом остаются нерешёнными, вызывая массовое недовольство.
Главные претензии туристов в 2025 году:
— Инфраструктура: в душевых по-прежнему течёт только ледяная вода, что делает смывание соли крайне неприятной процедурой. Катастрофически не хватает лежаков, а в туалетах грязно и сыро.
- Вода в озёрах: посетители жалуются на «грязную маслянистую жидкость» у берегов озера Развал и в целом отмечают, что озёра выглядят грязными.
- Ценообразование: отсутствует единый билет на день. Если турист вышел за территорию, ему придётся платить за вход снова. Кроме того, чтобы добраться до грязевого озера Тузлучное, нужно доплачивать отдельно.
- Отсутствие прогресса: некоторые отдыхающие, бывавшие здесь ранее, отмечают, что за последние 10 лет мало что изменилось в лучшую сторону.
Администрация курорта на критику реагирует. В частности, на жалобы о нехватке лежаков отвечают, что их достаточно, но отдыхающие часто используют их не по назначению — как стол или для хранения вещей. Утверждается, что восемь душевых комплексов предназначены только для смыва соли, а не для полноценного мытья, и что уборка в туалетах производится каждые два часа.
Несмотря на поток негатива, к новому сезону на курорте провели ряд обновлений. Была реконструирована центральная аллея, завезено более 2000 кубометров нового грунта и песка, появились новые зоны отдыха и точки общепита. К озеру Тузлучное теперь можно дойти по новой дощатой мостовой или доехать на электрокаре.
Обвалы: Стенки любого карьера могут осыпаться, если они не были должным образом укреплены.
Загрязнение: В озёра могут попадать бытовые и промышленные стоки. Хотя Роспотребнадзор по результатам проб 2025 года не выявил в воде вредных примесей, проблема загрязнения остаётся актуальной.
Экология района: Сам Соль-Илецкий район находится в зоне высокого техногенного воздействия из-за нефтегазовой промышленности, что создаёт дополнительные экологические риски.
- Музей «Казачий курень»: это интерактивный музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом и традициями казаков XIX-XX веков.
- Соляная шахта: туристам предлагают экскурсии в настоящую соляную шахту на глубину 300 метров, где находится часовня Великомученицы Варвары.
- Меловые горы: недалеко от города находятся меловые горы, образовавшиеся 70 млн. лет назад, где до сих пор можно найти останки древних моллюсков.