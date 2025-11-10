Кто будет убирать снег? В Башкирии столкнулись с кадровым голодом

В Уфе, Сибае, Учалинском, Бирском и Чишминском районах острая нехватка водителей зимней техники. Штат укомплектован лишь на 73%.

О провальной подготовке к зиме стало известно на совещании в правительстве республики, где с докладом выступила министр ЖКХ Ирина Голованова. По её словам, в нескольких муниципалитетах ситуация с кадрами для уборки снега близка к критической.

В антирейтинг вошли Уфа, где штат водителей заполнен на 58%, и Сибай с 60%. Ещё хуже дела обстоят в районах: в Учалинском нашли только 49% необходимых сотрудников, в Бирском — 54%, а в Чишминском — 60%. В среднем по республике укомплектованность едва дотягивает до 73%.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что кадровый голод — это общероссийский тренд, но зима ошибок не прощает. Он призвал местные власти активнее привлекать людей, чтобы избежать прошлогодних сценариев. Всего республике не хватает почти 3500 водителей и механизаторов, а также более 2800 дорожных рабочих и дворников.

Между тем, на сайтах по поиску работы водителям спецтехники предлагают неплохие деньги. Вакансии обещают зарплату до 180 тысяч рублей, правда, часто речь идёт о вахтовом методе. Средняя же зарплата по региону для этой профессии составляет около 136 тысяч рублей.

Для Уфы проблема с уборкой снега — уже многолетняя традиция. Каждую зиму город встаёт в 11-балльных пробках, а соцсети разрываются от жалоб на сугробы и гололёд. В прошлом году ситуация доходила до того, что прокуратура выносила предупреждения коммунальщикам из-за неэффективной работы.

Пока одни ведомства ищут, кого посадить за руль спецтехники, другие готовят к зиме обычных автомобилистов. Как сообщал портал news-bash.ru, глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов недавно призывал водителей срочно менять резину и быть осторожнее на дорогах из-за первого снега.