Крышесёрфинг ради хайпа: в Башкирии подросток вылез на крышу движущегося авто и рухнул на дорогу

В Нефтекамске полиция вычислила юных блогеров, снявших опасный трюк на ходу — 17-летний парень вылез на крышу машины и не удержался.
Сотрудники нефтекамской ГАИ установили двух молодых людей, устроивших опасную съёмку на дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ролик с трюком попал в соцсети, где его и обнаружили полицейские.

На видео 17-летний студент бросает руль на ходу, выбирается через окно и пытается перебраться по крыше на пассажирское место. Удержаться не получилось — юноша сорвался и упал прямо на проезжую часть. К счастью, серьёзных травм он не получил.

Ключи от машины подросток взял у матери без разрешения. В салоне находился его 18-летний приятель, который и вёл съёмку. Инспекторы быстро вычислили обоих и вызвали в отдел.

На допросе несовершеннолетний попытался убедить полицейских, что ролик сгенерирован нейросетью. Однако его товарищ оказался честнее и признался — видео снимали специально для публикации в соцсетях.

На участников составлены административные протоколы. Автомобиль помещён на штрафстоянку. Также решается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка.

