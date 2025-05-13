Главная » Новости
57

Кроха Коди и малыш Харли: спасённые в Башкирии медвежата нашли новый дом

©E1

Два беспомощных медвежонка, брошенных на произвол судьбы в лесах Башкирии, теперь в надежных руках. Мужчина с огромным сердцем и не менее серьезной фамилией — Потапов (вот это совпадение!) — приютил косолапых сирот, сообщает E1.

Малыши-потеряшки были обнаружены в башкирском лесу совершенно одни — без мамы и без шансов на выживание. Истощенные и напуганные зверята вряд ли протянули бы и пару дней.

Добрая душа, нашедшая их, не стал делать селфи и уходить (как это обычно бывает), а забрал медвежат к себе и связался с нужными службами. Те оперативно доставили мохнатых малышей в специализированный центр Екатеринбурга.

Косолапых назвали Коди и Харли. Кирилл Потапов, начальник центра спасения, лично занялся их выхаживанием. Братья быстро привыкли к новому хозяину и уже вовсю носятся по территории.

Интересно, понимают ли медвежата иронию судьбы — их спасителя тоже зовут Потапов. Видимо, это был знак свыше, что у мохнатых сирот все будет хорошо.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.