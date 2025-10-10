0
Кремль утвердил нового начальника УФСИН Башкирии

УФСИН по Башкирии возглавил Сергей Кудрявцев. Его предшественник — под следствием.
Сергей Кудрявцев
©пресс-служба главы Башкирии

Полковник Сергей Кудрявцев официально назначен начальником Управления ФСИН по Башкирии. Указ об этом президент Владимир Путин подписал 10 октября. Кудрявцев сменил на этом посту Владислава Дзюбу, который с апреля находится под следствием по делу о превышении полномочий.

Новому руководителю 48 лет. Он служит в уголовно-исполнительной системе с 1998 года, а до перевода в Уфу четыре года возглавлял УФСИН по Бурятии. С июня 2025 года Кудрявцев уже руководил башкирским ведомством в статусе временно исполняющего обязанности.

Прежний начальник управления Владислав Дзюба был задержан в апреле. По информации следствия, в ноябре 2024 года он поручил собрать с подчиненных 3,4 млн рублей на «представительские нужды». В мае Дзюбу перевели под домашний арест, так как он начал сотрудничать со следствием. Ранее по этому же делу были задержаны двое его подчиненных.

Стоит отметить, что задержанию Дзюбы предшествовали аресты его подчиненных. Еще в ноябре 2024 года был задержан его заместитель Евгений Макотин, а в декабре — начальник финансово-экономического отдела Екатерина Эсаулова. Их также подозревали в организации схемы поборов с премий сотрудников. В мае 2025 года Владислава Дзюбу перевели под домашний арест, поскольку он начал сотрудничать со следствием.​

