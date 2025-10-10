Кремль утвердил нового начальника УФСИН Башкирии

УФСИН по Башкирии возглавил Сергей Кудрявцев. Его предшественник — под следствием.

Полковник Сергей Кудрявцев официально назначен начальником Управления ФСИН по Башкирии. Указ об этом президент Владимир Путин подписал 10 октября. Кудрявцев сменил на этом посту Владислава Дзюбу, который с апреля находится под следствием по делу о превышении полномочий.

Новому руководителю 48 лет. Он служит в уголовно-исполнительной системе с 1998 года, а до перевода в Уфу четыре года возглавлял УФСИН по Бурятии. С июня 2025 года Кудрявцев уже руководил башкирским ведомством в статусе временно исполняющего обязанности.

Стоит отметить, что задержанию Дзюбы предшествовали аресты его подчиненных. Еще в ноябре 2024 года был задержан его заместитель Евгений Макотин, а в декабре — начальник финансово-экономического отдела Екатерина Эсаулова. Их также подозревали в организации схемы поборов с премий сотрудников. В мае 2025 года Владислава Дзюбу перевели под домашний арест, поскольку он начал сотрудничать со следствием.​