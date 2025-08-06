Путин не остановит СВО, но может согласиться на «воздушную паузу» ради сделки с Трампом

Россия рассматривает возможность предложить президенту США Дональду Трампу ограниченную уступку — временное прекращение воздушных атак на Украину. По данным Bloomberg, этот шаг направлен на то, чтобы избежать угрозы сокрушительных вторичных санкций, но не означает готовности Москвы к полному прекращению огня и остановке СВО.

На фоне приближающегося ультиматума Дональда Трампа Кремль ищет способы избежать обещанных им жёстких вторичных санкций, которые могут затронуть всех торговых партнеров России. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, в качестве возможной уступки американскому президенту рассматривается «воздушное перемирие» с Украиной.

Речь идет о потенциальной приостановке ударов с использованием ракет и беспилотников. Однако это предложение имеет два важных условия: во-первых, оно не означает полного прекращения огня на земле, поскольку военные цели России остаются неизменными, а войска продолжают продвижение. Во-вторых, на такую сделку должна согласиться и сама Украина.

Эта информация появилась на фоне визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа, который прибыл в российскую столицу 6 августа. Его поездка расценивается как последний шанс достичь какого-либо соглашения до истечения срока ультиматума Трампа, назначенного на 8 августа, хотя ожидания успеха невелики.

Ранее президент Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из стран, которые продолжат торговать с Россией, если Москва не согласится на прекращение огня. Идея «воздушного перемирия» как возможного «подарка» для Трампа выглядит как попытка Москвы найти компромисс: сделать символический жест деэскалации, не отказываясь при этом от своих стратегических задач на поле боя.

Примечательно, что сама Украина ранее предлагала поэтапное прекращение огня, начиная именно с воздуха и моря, но тогда Россия отвергла эту инициативу. Теперь же, под давлением угрозы экономической изоляции, Москва, похоже, вернулась к рассмотрению этого варианта.