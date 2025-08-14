Кредиты в МФО ограничат с 2026 года: что изменится для россиян

С 2026 года в России запретят брать второй микрозайм, пока не погашен первый. Власти также вводят «период охлаждения» и снижают потолок переплаты до 100%.

Власти поддержали инициативу Центробанка, которая должна серьёзно ограничить выдачу микрозаймов. Теперь, если у человека уже есть один непогашенный долг, второй ему просто не дадут.

Кроме того, вводится так называемый трёхдневный «период охлаждения». Это время даётся гражданам на то, чтобы подумать, действительно ли им нужен этот займ, и не принимать импульсивных решений.

Помимо этого, власти намерены снизить и финансовую нагрузку. Максимальный размер переплаты по коротким займам будет урезан со 130% до 100% от суммы долга. Весь пакет предложений уже направлен в Госдуму, и, как сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков, депутаты рассмотрят его осенью.

Инициатива выглядит своевременной. В прошлом году число клиентов микрофинансовых организаций достигло рекордной отметки почти в 15 миллионов человек. Как пишут «Известия», причиной стал рост закредитованности и ужесточение требований в банках.

Половина заёмщиков МФО берут деньги на самые базовые вещи: оплату коммунальных услуг и повседневные расходы. И число таких людей продолжает расти.

Эксперты, чьё мнение приводят «Известия», опасаются, что такие жёсткие меры могут спровоцировать рост теневого, или «чёрного», кредитования. Люди, которым откажут легальные МФО, могут пойти к нелегалам.

Чтобы этого не допустить, власти планируют параллельно усилить надзор и запретить рекламу услуг незаконных кредиторов.

Какие еще изменения существуют, кроме ограничения на один заем?

Помимо правила «один заем в одни руки», которое начнет действовать поэтапно, уже с 2025 года вводится несколько других важных новшеств:

Самозапрет на кредиты : С 1 марта 2025 года граждане смогут установить запрет на выдачу кредитов и займов на свое имя. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги» или подав заявление в бюро кредитных историй (БКИ).

: С 1 марта 2025 года граждане смогут установить запрет на выдачу кредитов и займов на свое имя. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги» или подав заявление в бюро кредитных историй (БКИ). Снижение переплаты : Максимальный размер переплаты по займу будет снижен со 130% до 100% от суммы долга. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2025 года.

: Максимальный размер переплаты по займу будет снижен со 130% до 100% от суммы долга. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2025 года. Запрет на «новацию» договора : Микрофинансовым организациям (МФО) запретят обходить ограничения по процентам, переоформляя старый долг в новый заем. Эта практика позволяла наращивать задолженность практически бесконечно.

: Микрофинансовым организациям (МФО) запретят обходить ограничения по процентам, переоформляя старый долг в новый заем. Эта практика позволяла наращивать задолженность практически бесконечно. Повышение требований к капиталу МФО: С 1 января 2025 года минимальный размер собственного капитала для МФО был увеличен почти на 50% — до 5 млн рублей, что направлено на повышение их финансовой устойчивости.

Действительно ли запрет «один заем в одни руки» вводится так резко?

Нет, введение будет поэтапным, чтобы рынок успел адаптироваться. План выглядит следующим образом:

С 1 января 2026 года : Будет введено ограничение на наличие не более двух одновременно действующих «дорогих» займов (с полной стоимостью кредита выше 200% годовых).

: Будет введено ограничение на наличие не более двух одновременно действующих «дорогих» займов (с полной стоимостью кредита выше 200% годовых). С 1 января 2027 года: Правило станет еще строже и трансформируется в полноценный запрет «один заем в одни руки» для ссуд с полной стоимостью от 100% годовых. Также между погашением старого займа и выдачей нового будет действовать трехдневный «период охлаждения».

Каковы риски новых ограничений? Не приведет ли это к росту «черного рынка» кредитования?

Эксперты и участники рынка выражают серьезные опасения по этому поводу. По их мнению, резкое ограничение доступа к легальным займам может подтолкнуть граждан к нелегальным кредиторам.

Один из экспертов сравнил эту меру с введением «сухого закона», который не устраняет спрос, а выводит его из легального поля, делая услуги более дорогими и опасными.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в марте 2025 года, от 11% до 24% действующих клиентов МФО готовы обратиться к нелегальным кредиторам в случае отказа в легальном секторе.

Власти признают этот риск и планируют усилить надзор, в том числе через запрет рекламы услуг нелегальных кредиторов.

Почему вообще так много людей обращаются в МФО?

Рост популярности МФО во многом связан с ужесточением условий кредитования в банках. Банки стали чаще отказывать в выдаче необеспеченных потребительских кредитов, особенно клиентам с неидеальной кредитной историей или нестабильным доходом. В результате, те, кто раньше мог получить кредит в банке, теперь вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, которые воспринимаются как реальная альтернатива банковским продуктам.

Как эти меры повлияют на сами микрофинансовые организации?

Новые правила создадут серьезное давление на бизнес МФО. По прогнозам некоторых экспертов, планируемые ограничения могут привести к закрытию до 50% действующих на рынке микрофинансовых организаций. В сочетании с повышением требований к минимальному капиталу, это, вероятно, приведет к консолидации рынка: выживут только самые крупные и устойчивые компании, а мелкие игроки будут вынуждены уйти.