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Козлов остаётся — «Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером

©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Виктором Козловым на 2 года – сообщает Telegram-канал уфимского клуба.

Предыдущее соглашение с наставником истекало уже в этом месяце, но руководство решило не расставаться с тренером, который довёл команду до полуфинала Кубка Гагарина в этом сезоне.

Козлов возглавляет уфимцев с мая 2022-го. Нынешний сезон стал для него самым успешным – «Салават» дошёл до третьего раунда плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву».

Сам Радий Хабиров, глава Башкирии, 5 мая лично попросил Виктора остаться во главе команды, несмотря на обидное поражение.

Детали контракта клуб традиционно не раскрывает. Но ясно одно – теперь у Козлова будет ещё два года, чтобы наконец-то привезти в Уфу заветный Кубок Гагарина. Сил и терпения, Виктор Николаевич!

Виктор Козлов ХК Салават Юлаев хоккей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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