Козлов остаётся — «Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером

«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Виктором Козловым на 2 года – сообщает Telegram-канал уфимского клуба.

Предыдущее соглашение с наставником истекало уже в этом месяце, но руководство решило не расставаться с тренером, который довёл команду до полуфинала Кубка Гагарина в этом сезоне.

Козлов возглавляет уфимцев с мая 2022-го. Нынешний сезон стал для него самым успешным – «Салават» дошёл до третьего раунда плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву».

Сам Радий Хабиров, глава Башкирии, 5 мая лично попросил Виктора остаться во главе команды, несмотря на обидное поражение.

Детали контракта клуб традиционно не раскрывает. Но ясно одно – теперь у Козлова будет ещё два года, чтобы наконец-то привезти в Уфу заветный Кубок Гагарина. Сил и терпения, Виктор Николаевич!