Ковид и ОРВИ вернулись: заболеваемость в России взлетела на 64%

Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост заболеваемости ОРВИ и ковидом. За неделю заразились почти 700 тысяч человек, среди школьников — в два раза больше. Врачи ждут возвращения свиного и гонконгского гриппа.

Осенняя хандра пришла не одна, а с целым букетом вирусов. Роспотребнадзор сообщает о взрывном росте числа заболевших по всей стране после сезона отпусков и начала учебного года.

Почти 700 тысяч россиян слегли с ОРВИ всего за неделю. Это скачок на 63,8 процента по сравнению с предыдущим периодом. Особенно досталось школьникам — их ряды поредели вдвое, что недвусмысленно намекает на источник проблем.

Причина такой динамики проста и банальна. Народ массово вернулся из отпусков, а дети сформировали новые коллективы в школах и садах.

Ковид тоже не дремлет. За ту же неделю медики зафиксировали свыше 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом по всей России. Ситуация находится на контроле ведомства.

Специалисты по-отечески напоминают о мерах профилактики. Следует избегать людных мест, чаще обрабатывать руки антисептиком и проветривать помещения. При первых признаках недомогания — оставаться дома и вызывать врача, а не заниматься самолечением.

Власти Башкирии уже готовятся к обороне. Как сообщают местные СМИ, в регион завезли более 1,3 миллиона доз вакцин от гриппа. В планах привить около 40% населения, используя препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».