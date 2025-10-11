Конфликт из-за хита: с Элвина Грея требуют в суде 2,7 млн рублей

Казанская компания «Барс-Рекордс» подала в суд на певца Элвина Грея, требуя 2,75 млн рублей. Суть претензий пока не ясна, но дело связано с хитом «Туган як».

Казанская звукозаписывающая компания «Барс-Рекордс» подала иск в Арбитражный суд Татарстана против популярного певца Элвина Грея (настоящее имя — Радик Юльякшин) и его музыкального лейбла. Сумма исковых требований составляет 2,75 млн рублей. Конфликт разгорелся вокруг прав на исполнение знаменитой песни «Туган як» («Родной край»), ставшей визитной карточкой татарской и башкирской эстрады, сообщает РБК-Уфа.

Иск был зарегистрирован в октябре 2025 года, однако на данный момент суд еще не принял его к производству. Помимо самого Радика Юльякшина как индивидуального предпринимателя и его компании «Музыкальный лейбл «Элвин Грей», в качестве третьего лица к делу привлечена Гульнара Рашитова — автор татарского текста песни. Официально суть требований пока не раскрывается, но известно, что иск подан с целью защиты интеллектуальной собственности.

Конфликт имеет давнюю историю. Ранее Элвин Грей публично заявлял о давлении со стороны правообладателей. В одном из своих комментариев он так описывал ситуацию:

«Есть такие у нас ребята, имена говорить не буду, они хотят, чтобы с ними делились. А мы зачем должны делиться с людьми, которые не написали песню? Мы только можем делиться с автором, который родил эту песню, написал. И этим автором является Урал Рашитов».

Нынешний судебный иск стал формальным продолжением спора, который начался значительно раньше. В 2024 году Элвин Грей сообщил, что с него требовали 100 млн рублей за право исполнять песню «Туган як» на татарском языке. По его словам, в эту сумму входили требования купить квартиру в центре Казани стоимостью до 65 млн рублей, пожизненно бесплатно выступать на мероприятиях компании «Барс Медиа», а также выплатить более 3 млн рублей наличными. Артист назвал группу своих оппонентов «анти-«Туган як» и заявил о намерении разбираться в суде.

Песня «Туган як» получила широкую известность в исполнении певицы Васили Фаттаховой, ушедшей из жизни в 2016 году. Автор оригинальной музыки и слов — Урал Рашитов. Элвин Грей утверждает, что заключил с ним договор и получил письменное разрешение на переработку песни. Камнем преткновения, по-видимому, стал именно татарский перевод текста, авторство которого принадлежит Гульнаре Рашитовой и права на который, предположительно, выкупила структура «Барс Медиа».

На данный момент ни представители «Барс-Рекордс», ни команда Элвина Грея не давали официальных комментариев по поводу нового иска. Юридически история только начинается: после того как Арбитражный суд примет заявление, будет назначена дата предварительного заседания. Исход этого дела определит, на каких условиях Элвин Грей сможет в дальнейшем исполнять один из главных хитов современной татаро-башкирской эстрады. Стоит отметить, что, несмотря на давние дружеские отношения между Радиком Юльякшиным и руководством «Барс-Рекордс» (совладелица компании была гостьей на свадьбе певца), конфликт перешел в официальную судебную плоскость.