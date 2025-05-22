Кондитер из Башкирии испекла двухметровый торт с птицей Хомай

Елена Крылова из Стерлитамака испекла торт высотой в два метра, посвященный башкирской богине Хомай, и вошла в тройку лучших на Чемпионате мира по кондитерскому искусству.

На мировом турнире собралось 800 кондитеров из 37 стран — конкуренция была жесткая. Но наша землячка не растерялась и создала настоящий шедевр.

Весь декор на торте съедобный, а саму скульптуру богини Хомай (дочери Луны и Верховного божества Самрау по башкирским легендам) Елена слепила из воздушного риса, маршмэллоу и мастики.

«Это было круто! Огромнейшее количество мастер-классов от мэтров кондитерского искусства! Был и ком в горле, и дрожание рук… Повторила бы я этот опыт ещё раз? Однозначно, да!» — делится впечатлениями кондитер.

Жюри оценивали декоративное искусство участников — и наша Лена их впечатлила.