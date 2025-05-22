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Кондитер из Башкирии испекла двухметровый торт с птицей Хомай

©Елена Крылова/vk.com

Елена Крылова из Стерлитамака испекла торт высотой в два метра, посвященный башкирской богине Хомай, и вошла в тройку лучших на Чемпионате мира по кондитерскому искусству.

елена крылова с тортом хомай
©Елена Крылова/vk.com

На мировом турнире собралось 800 кондитеров из 37 стран — конкуренция была жесткая. Но наша землячка не растерялась и создала настоящий шедевр.

торт хомай
©Елена Крылова/vk.com

Весь декор на торте съедобный, а саму скульптуру богини Хомай (дочери Луны и Верховного божества Самрау по башкирским легендам) Елена слепила из воздушного риса, маршмэллоу и мастики.

торт хомай
©Елена Крылова/vk.com

«Это было круто! Огромнейшее количество мастер-классов от мэтров кондитерского искусства! Был и ком в горле, и дрожание рук… Повторила бы я этот опыт ещё раз? Однозначно, да!» — делится впечатлениями кондитер.

торт хомай
©Елена Крылова/vk.com

Жюри оценивали декоративное искусство участников — и наша Лена их впечатлила.

Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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