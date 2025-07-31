Компанию из Башкирии обвинили в копировании дизайна туалетной бумаги НКБК

Компанию из Башкирии могут наказать за производство туалетной бумаги «Нежная толстушка». Татарстанское УФАС считает, что её упаковка слишком похожа на продукцию известного комбината из Набережных Челнов

Нефтекамская компания «ДА Юань» оказалась в центре «туалетных войн» между Башкирией и Татарстаном. Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело против башкирского производителя из-за туалетной бумаги «Нежная толстушка» («Бәҙрәф ҡағыҙы Наҙлы тулыҡай»). Причина — её упаковка, которая, по мнению антимонопольщиков и конкурентов, до степени смешения похожа на продукцию гиганта рынка, Набережночелнинского картонно-бумажного комбината (НКБК), пишет РБК-Уфа.

В чём суть претензий?

Инициатором разбирательства стал комбинат из Набережных Челнов, выпускающий свою знаменитую «Туалетную бумагу из Набережных Челнов» с 2003 года. Представители НКБК заявили, что нефтекамская «Нежная толстушка», появившаяся на рынке в 2024 году, копирует их фирменный стиль.

Экспертиза, проведённая по заказу НКБК, подтвердила: этикетки очень похожи. Совпадают цветовая гамма, расположение надписей, а также виды и размеры шрифтов. В УФАС согласились, что такое сходство может вводить покупателей в заблуждение и создавать у них ложное впечатление, что «Нежную толстушку» производит тот же самый известный комбинат. По мнению ведомства, это является признаком недобросовестной конкуренции и позволяет башкирской фирме пользоваться чужой репутацией.

Что грозит производителю?

Рассмотрение дела назначено на 6 августа 2025 года. Если вину нефтекамской компании «ДА Юань» докажут, ей может грозить серьёзный штраф — от 1% до 15% от годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей. С 2024 года компания успела продать более 310 тысяч рулонов «Нежной толстушки» на общую сумму около 2,7 млн рублей.

Примечательно, что в недобросовестной конкуренции заподозрили и китайского производителя, который также выпускает туалетную бумагу с похожим дизайном, добавив на этикетку лишь изображение розового бегемота.