Компанию из Башкирии обвинили в копировании дизайна туалетной бумаги НКБК

Нефтекамская компания «ДА Юань» оказалась в центре «туалетных войн» между Башкирией и Татарстаном. Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело против башкирского производителя из-за туалетной бумаги «Нежная толстушка» («Бәҙрәф ҡағыҙы Наҙлы тулыҡай»). Причина — её упаковка, которая, по мнению антимонопольщиков и конкурентов, до степени смешения похожа на продукцию гиганта рынка, Набережночелнинского картонно-бумажного комбината (НКБК), пишет РБК-Уфа.
В чём суть претензий?
Инициатором разбирательства стал комбинат из Набережных Челнов, выпускающий свою знаменитую «Туалетную бумагу из Набережных Челнов» с 2003 года. Представители НКБК заявили, что нефтекамская «Нежная толстушка», появившаяся на рынке в 2024 году, копирует их фирменный стиль.
Экспертиза, проведённая по заказу НКБК, подтвердила: этикетки очень похожи. Совпадают цветовая гамма, расположение надписей, а также виды и размеры шрифтов. В УФАС согласились, что такое сходство может вводить покупателей в заблуждение и создавать у них ложное впечатление, что «Нежную толстушку» производит тот же самый известный комбинат. По мнению ведомства, это является признаком недобросовестной конкуренции и позволяет башкирской фирме пользоваться чужой репутацией.
Что грозит производителю?
Рассмотрение дела назначено на 6 августа 2025 года. Если вину нефтекамской компании «ДА Юань» докажут, ей может грозить серьёзный штраф — от 1% до 15% от годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей. С 2024 года компания успела продать более 310 тысяч рулонов «Нежной толстушки» на общую сумму около 2,7 млн рублей.
Примечательно, что в недобросовестной конкуренции заподозрили и китайского производителя, который также выпускает туалетную бумагу с похожим дизайном, добавив на этикетку лишь изображение розового бегемота.
Сама компания «ДА Юань», основанная в 2000 году Рафитом Хакимьяновым, работает под вывеской «Нефтекамская бумажная фабрика» и специализируется на производстве бумажных изделий.