Коммунальщики Башкирии вывезли 30,8 тысячи тонн мусора за новогодние праздники

За праздники в регионе образовалось 30,8 тысячи тонн отходов. Власти отметили снижение числа жалоб и улучшение доступа к контейнерным площадкам.

За новогодние праздники 2026 года жители Башкортостана выбросили рекордный объем отходов — на 3 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Несмотря на нагрузку и снегопады, региональные операторы сработали чище: количество жалоб от населения снизилось почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Главные цифры

По данным региональных операторов, с контейнерных площадок вывезли 30,8 тысячи тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

Это лучший результат за последние годы:

Рост объемов : вывезли на 3 тысячи тонн больше, чем в новогодний период 2025 года.

: вывезли на 3 тысячи тонн больше, чем в новогодний период 2025 года. Техника : на линиях ежедневно работали 357 спецмашин в усиленном режиме.

: на линиях ежедневно работали в усиленном режиме. Жалобы: на горячие линии поступило 160 обращений (в 2025 году было 272).

В федеральной системе «РЭО-Радар» республика показала высокую эффективность: из 372 жалоб по всей России на Башкортостан пришлось только три. Все проблемы решили в течение четырех часов.

Проблемы во дворах

Основная сложность для мусоровозов — запаркованные дворы и неочищенные проезды. Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов сообщил, что спецтехника не смогла подъехать к бакам 4 591 раз.

Ситуацию контролировали через ежедневные онлайн-штабы с муниципалитетами с 31 декабря по 11 января. Это дало результат: число случаев блокировки проезда снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров на совещании в Правительстве отметил, что система ТКО отработала без серьезных сбоев, но напомнил о необходимости комплексно чистить территории вокруг контейнерных площадок.

Штрафы для автохамов

Если вы паркуете машину у мусорных баков и мешаете проезду спецтехники, вам грозит административный штраф:

1 000 – 2 000 ₽ — для граждан (до 4 000 ₽ при повторном нарушении).

— для граждан (до 4 000 ₽ при повторном нарушении). 5 000 – 10 000 ₽ — для должностных лиц.

— для должностных лиц. 20 000 – 30 000 ₽ — для юридических лиц (до 50 000 ₽ повторно).

Справка

Башкортостан продолжает «мусорную реформу». С 2019 года в регионе ликвидировали 3 000 несанкционированных свалок (96,7% от всех выявленных). В 2025 году убрали 12 крупных свалок, запустили новый полигон в Баймакском районе и мусоросортировочный комплекс в Белебее. На поддержку операторов и внедрение раздельного сбора власти выделили 34 млн рублей.