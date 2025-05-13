Комендантский час в Уфе перешёл на летнее время

В мэрии Уфы напомнили, что с 1 мая в городе действует летний режим ограничений для несовершеннолетних. Если вашему ребёнку меньше 17 лет — после 23:00 и до 6 утра ему на улице находиться запрещено. Зимой ещё строже — уже в 22:00 по домам.

И не думайте, что речь только про улицы. Комендантский час действует везде — во дворах, на детских площадках, в автобусах, на вокзалах, пляжах и даже на кладбищах. Да-да, любители ночных прогулок среди могил, это касается и вас.

Поймают вашего ночного гуляку — готовьте кошелёк. За такие ночные приключения родителям грозит административная ответственность со всеми последствиями.

Интересно, а если подросток в 23:01 выйдет вынести мусор — это уже считается нарушением? Видимо, теперь уфимским подросткам придётся планировать вечерние дела с секундомером в руках.