0
3 часа
Новости

Кого накажут за использование Telegram после признания мессенджера экстремистским: адвокат все объяснил

Адвокат Тимур Чанышев объяснил, какие действия в Telegram могут привести к уголовному преследованию в случае признания мессенджера экстремистским и почему обычным пользователям беспокоиться не стоит.
мессенджер телеграм
©коллаж Ньюс-Баш

Адвокат Тимур Чанышев в беседе с ТАСС разъяснил, какие действия пользователей Telegram могут повлечь уголовное преследование, если мессенджер получит статус экстремистского в России. Юрист подчеркнул: само по себе использование приложения не повлечёт ответственности, однако определенные категории пользователей рискуют столкнуться с преследованием.

Накажут ли за переписку и установленное приложение

По словам председателя коллегии адвокатов «Адвокат Премиум», наличие приложения на смартфоне, зарегистрированный аккаунт или повседневная переписка с контактами не станут поводом для возбуждения уголовного дела. Следствие будет оценивать не сам факт использования сервиса, а конкретные действия и намерения человека, подкреплённые доказательствами.

Действия в Telegram, за которые грозит статья

Под угрозой уголовного преследования окажутся те, кто целенаправленно привлекает других людей к администрированию каналов и чатов на платформе. Такие же риски несут пользователи, которые распространяют материалы от имени запрещенной структуры, публично поддерживают ее деятельность, а также оказывают финансовую или иную помощь. Следствие квалифицирует подобные действия как участие либо содействие работе организации, запрещённой на территории страны.

Как суд может признать Telegram экстремистским

Для присвоения Telegram статуса террористической или экстремистской структуры суд должен вынести решение по иску прокуратуры. Кроме того, прокуратура должна доказать, что платформа организует, поддерживает или целенаправленно продвигает террористическую либо экстремистскую деятельность — будь то финансовая, информационная или любая иная форма содействия. Одного наличия запрещенного контента, который разместили отдельные пользователи, для такого признания недостаточно, заключил адвокат.

Уголовное дело против Дурова по статье 205.1 УК РФ

Напомним, 24 февраля 2026 года федеральные СМИ сообщили, что правоохранительные органы расследуют действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация мессенджера отказывается сотрудничать с российскими властями, несмотря на выявленный объём потенциально опасного контента.

150 тысяч проигнорированных требований Роскомнадзора

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил признание Telegram экстремистской организацией, если в ближайшие полтора месяца мессенджер не наладит взаимодействие с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам. По данным главы Минцифры Максута Шадаева, платформа проигнорировала 150 тысяч требований об удалении запрещенной информации, и это стало одной из причин решения замедлить работу сервиса.

Грозит ли блокировка Telegram с 1 апреля 2026 года

Ранее Ньюс-Баш сообщал о возможной полной блокировке мессенджера в России с 1 апреля 2026 года. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг эти планы, но рекомендовал россиянам переходить на отечественные сервисы.

Оплата Telegram Premium как финансирование экстремизма

Хаминский также предупредил, что после запрета Telegram оплата его услуг, включая приобретение премиум-аккаунтов, может стать основанием для обвинения в финансировании экстремистской деятельности.

Похожие записи
0
21.02.2026
Новости

ФСБ рассказала, чем Telegram опасен для российских военных

мобильный телефон в руках
ФСБ и Роскомнадзор назвали ключевые угрозы Telegram — от утечки военных данных до массового «пробива» персональных данных россиян.
0
18.02.2026
Новости

Минцифры объяснило замедление Telegram: сервис проигнорировал 150 тысяч требований

мессенджер телеграм
Максут Шадаев подтвердил решение о замедлении Telegram. Платформа проигнорировала 150 тысяч требований об удалении запрещенки, включая экстремизм и детское порно.
0
17.02.2026
Новости

В России готовятся к отключению Telegram: названа дата полной блокировки

мессенджер телеграм
Источники сообщают о планах Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру с 1 апреля. Ведомство и эксперты прокомментировали вероятность реализации такого сценария.
-2
10.02.2026
Новости

Роскомнадзор приступает к ограничению работы Telegram в России

мессенджер телеграм
Роскомнадзор начинает применять меры по ограничению работы Telegram. Пользователи сообщают о технических неполадках при загрузке медиафайлов и отправке сообщений.
0
21.01.2026
Криминал

Суд Уфы арестовал подозреваемого в подготовке теракта в отделе МВД

задержание преступника
Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте гражданина одной из стран Центральной Азии. Его обвиняют в подготовке вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.
0
13.01.2026
Новости

Суд оштрафовал москвичку на 3000 рублей за оскорбление в Telegram

девушка разговаривает по телефону
Московский суд оштрафовал женщину на 3000 рублей за оскорбительное аудиосообщение. Анализируем судебную практику в Башкирии и правовые нормы защиты чести и достоинства.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.