Кого накажут за использование Telegram после признания мессенджера экстремистским: адвокат все объяснил

Адвокат Тимур Чанышев объяснил, какие действия в Telegram могут привести к уголовному преследованию в случае признания мессенджера экстремистским и почему обычным пользователям беспокоиться не стоит.

Адвокат Тимур Чанышев в беседе с ТАСС разъяснил, какие действия пользователей Telegram могут повлечь уголовное преследование, если мессенджер получит статус экстремистского в России. Юрист подчеркнул: само по себе использование приложения не повлечёт ответственности, однако определенные категории пользователей рискуют столкнуться с преследованием.

Накажут ли за переписку и установленное приложение

По словам председателя коллегии адвокатов «Адвокат Премиум», наличие приложения на смартфоне, зарегистрированный аккаунт или повседневная переписка с контактами не станут поводом для возбуждения уголовного дела. Следствие будет оценивать не сам факт использования сервиса, а конкретные действия и намерения человека, подкреплённые доказательствами.

Действия в Telegram, за которые грозит статья

Под угрозой уголовного преследования окажутся те, кто целенаправленно привлекает других людей к администрированию каналов и чатов на платформе. Такие же риски несут пользователи, которые распространяют материалы от имени запрещенной структуры, публично поддерживают ее деятельность, а также оказывают финансовую или иную помощь. Следствие квалифицирует подобные действия как участие либо содействие работе организации, запрещённой на территории страны.

Как суд может признать Telegram экстремистским

Для присвоения Telegram статуса террористической или экстремистской структуры суд должен вынести решение по иску прокуратуры. Кроме того, прокуратура должна доказать, что платформа организует, поддерживает или целенаправленно продвигает террористическую либо экстремистскую деятельность — будь то финансовая, информационная или любая иная форма содействия. Одного наличия запрещенного контента, который разместили отдельные пользователи, для такого признания недостаточно, заключил адвокат.

Уголовное дело против Дурова по статье 205.1 УК РФ

Напомним, 24 февраля 2026 года федеральные СМИ сообщили, что правоохранительные органы расследуют действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация мессенджера отказывается сотрудничать с российскими властями, несмотря на выявленный объём потенциально опасного контента.

150 тысяч проигнорированных требований Роскомнадзора

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил признание Telegram экстремистской организацией, если в ближайшие полтора месяца мессенджер не наладит взаимодействие с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам. По данным главы Минцифры Максута Шадаева, платформа проигнорировала 150 тысяч требований об удалении запрещенной информации, и это стало одной из причин решения замедлить работу сервиса.

Грозит ли блокировка Telegram с 1 апреля 2026 года

Ранее Ньюс-Баш сообщал о возможной полной блокировке мессенджера в России с 1 апреля 2026 года. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг эти планы, но рекомендовал россиянам переходить на отечественные сервисы.

Оплата Telegram Premium как финансирование экстремизма

Хаминский также предупредил, что после запрета Telegram оплата его услуг, включая приобретение премиум-аккаунтов, может стать основанием для обвинения в финансировании экстремистской деятельности.