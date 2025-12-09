Когда собственника могут выселить из квартиры

Даже собственника могут выселить из квартиры за систематические нарушения, самовольную перепланировку или использование жилья не по назначению.

В России собственника могут лишить квартиры за систематические нарушения прав соседей или опасную самовольную перепланировку. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Крайние меры применяются только по решению суда.

Закон предусматривает несколько ситуаций для принудительной продажи жилья. Такое происходит после разбирательства в суде, где оценивают поведение владельца, жалобы соседей и выводы профильных органов. На практике до лишения жилья доходит нечасто, но возможность прописана в жилищном законодательстве.

Систематические нарушения прав соседей

Ключевое основание — повторяющиеся нарушения. Регулярный шум ночью, угрозы, агрессия, создание опасных условий в подъезде или квартире. Если жалобы подтверждаются, а собственник игнорирует предупреждения, дело передают в суд.

Учитывается не один эпизод, а именно повторяемость. Фиксация обращений в полицию, управляющую компанию, протоколы проверок. Нарушения должны быть документально подтверждены и оценены как создающие реальный вред для соседей.

Использование не по назначению

Проблемы возникают, когда жильё превращают в хостел, склад, точку торговли. Из-за этого ухудшаются условия проживания для всего дома: постоянный поток посторонних, шум, мусор, нарушение санитарных норм и пожарной безопасности.

Суд встаёт на сторону остальных жильцов дома. Если доказано, что квартира превратилась в объект коммерческой деятельности и приносит неудобства соседям, собственнику запретят такую эксплуатацию. При уклонении от требований ситуация может дойти до изъятия жилья.

Опасная самовольная перепланировка

Отдельное основание — перепланировка, затрагивающая несущие конструкции или общее имущество дома. Опасность возникает, когда работы выполнены без проекта и согласования, а изменения технически ослабляют конструкцию здания.

Собственнику сначала выдают предписание устранить нарушения: узаконить перепланировку или вернуть квартиру к исходному виду. На это даётся срок. За отказ или затягивание следуют штрафы и дополнительные требования. Если владелец игнорирует предписания, у суда появляется основание для принудительной реализации квартиры на торгах.

Только через суд

Ни управляющая компания, ни совет или администрация дома не вправе сами выселить собственника. Все решения о лишении права собственности принимаются только в судебном порядке. После рассмотрения доказательств, экспертных заключений и позиций всех сторон.

В центре внимания суда — вред другим жильцам и общему имуществу дома. Если доказательств реальной опасности или неоднократных нарушений нет, ограничиваются штрафами и предписаниями. Крайние меры применяются, когда все предыдущие способы воздействия не сработали.

Что получает выселенный собственник

Квартиру не забирают безвозмездно. Жильё продают на торгах, а вырученные средства перечисляют бывшему владельцу. Из суммы вычитают расходы на исполнение решения суда, организацию торгов, госпошлины и возможные затраты по приведению квартиры в безопасное состояние.

Человек теряет право собственности на конкретную квартиру, но получает денежную компенсацию за проданное жильё за вычетом издержек.

Ранее в Госдуме обсуждались другие инициативы, связанные с жильём. Рассматривалось предложение направлять половину доходов от размещения рекламы в многоквартирных домах на капитальный ремонт.

В парламенте поднимался вопрос о дополнительных гарантиях для пенсионеров-собственников жилья. На фоне обсуждений так называемой «схемы Долиной» было разъяснено, что запрета на продажу квартир пенсионерами вводить не планируют.