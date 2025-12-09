0
Новости

Когда собственника могут выселить из квартиры

Даже собственника могут выселить из квартиры за систематические нарушения, самовольную перепланировку или использование жилья не по назначению.
В России собственника могут лишить квартиры за систематические нарушения прав соседей или опасную самовольную перепланировку. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Крайние меры применяются только по решению суда.

Закон предусматривает несколько ситуаций для принудительной продажи жилья. Такое происходит после разбирательства в суде, где оценивают поведение владельца, жалобы соседей и выводы профильных органов. На практике до лишения жилья доходит нечасто, но возможность прописана в жилищном законодательстве.

Содержание
  1. Систематические нарушения прав соседей
  2. Использование не по назначению
  3. Опасная самовольная перепланировка
  4. Только через суд
  5. Что получает выселенный собственник

Систематические нарушения прав соседей

Ключевое основание — повторяющиеся нарушения. Регулярный шум ночью, угрозы, агрессия, создание опасных условий в подъезде или квартире. Если жалобы подтверждаются, а собственник игнорирует предупреждения, дело передают в суд.

Учитывается не один эпизод, а именно повторяемость. Фиксация обращений в полицию, управляющую компанию, протоколы проверок. Нарушения должны быть документально подтверждены и оценены как создающие реальный вред для соседей.

Использование не по назначению

Проблемы возникают, когда жильё превращают в хостел, склад, точку торговли. Из-за этого ухудшаются условия проживания для всего дома: постоянный поток посторонних, шум, мусор, нарушение санитарных норм и пожарной безопасности.

Суд встаёт на сторону остальных жильцов дома. Если доказано, что квартира превратилась в объект коммерческой деятельности и приносит неудобства соседям, собственнику запретят такую эксплуатацию. При уклонении от требований ситуация может дойти до изъятия жилья.

Опасная самовольная перепланировка

Отдельное основание — перепланировка, затрагивающая несущие конструкции или общее имущество дома. Опасность возникает, когда работы выполнены без проекта и согласования, а изменения технически ослабляют конструкцию здания.

Собственнику сначала выдают предписание устранить нарушения: узаконить перепланировку или вернуть квартиру к исходному виду. На это даётся срок. За отказ или затягивание следуют штрафы и дополнительные требования. Если владелец игнорирует предписания, у суда появляется основание для принудительной реализации квартиры на торгах.

Только через суд

Ни управляющая компания, ни совет или администрация дома не вправе сами выселить собственника. Все решения о лишении права собственности принимаются только в судебном порядке. После рассмотрения доказательств, экспертных заключений и позиций всех сторон.

В центре внимания суда — вред другим жильцам и общему имуществу дома. Если доказательств реальной опасности или неоднократных нарушений нет, ограничиваются штрафами и предписаниями. Крайние меры применяются, когда все предыдущие способы воздействия не сработали.

Что получает выселенный собственник

Квартиру не забирают безвозмездно. Жильё продают на торгах, а вырученные средства перечисляют бывшему владельцу. Из суммы вычитают расходы на исполнение решения суда, организацию торгов, госпошлины и возможные затраты по приведению квартиры в безопасное состояние.

Человек теряет право собственности на конкретную квартиру, но получает денежную компенсацию за проданное жильё за вычетом издержек.

Ранее в Госдуме обсуждались другие инициативы, связанные с жильём. Рассматривалось предложение направлять половину доходов от размещения рекламы в многоквартирных домах на капитальный ремонт.

В парламенте поднимался вопрос о дополнительных гарантиях для пенсионеров-собственников жилья. На фоне обсуждений так называемой «схемы Долиной» было разъяснено, что запрета на продажу квартир пенсионерами вводить не планируют.

