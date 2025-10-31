Коды не доходят: в Башкирии начались проблемы с регистрацией в Telegram и WhatsApp*

Российские операторы начали блокировать СМС и звонки для создания новых профилей в Telegram и WhatsApp*. Зарегистрироваться в мессенджерах стало почти невозможно.

Российские операторы связи начали блокировать СМС-сообщения и звонки, необходимые для регистрации новых пользователей в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Теперь создать аккаунт в популярных сервисах стало крайне затруднительно для жителей России. Эта мера является очередным шагом в череде ограничений работы мессенджеров на территории страны. Об этом пишет РБК.

Операторы получили требование прекратить передачу сообщений и звонков от подрядчиков, через которых Telegram и WhatsApp* рассылают коды для подтверждения номера телефона. Поскольку верификация по номеру — обязательный этап при создании нового профиля, это фактически блокирует регистрацию.

Информация об ограничениях впервые появилась в профильных Telegram-каналах и была подтверждена источниками в сфере информационной безопасности. Блокировка вводится неравномерно. Например, абоненты «Билайна» уже столкнулись с проблемами при получении кодов, в то время как пользователям МТС и «МегаФона» они пока приходят. Это может означать, что ограничения будут вводиться поэтапно.

Для тех, у кого уже есть аккаунт, рисков меньше. Войти в существующий профиль можно альтернативными способами: получить код на электронную почту, через звонок от робота или в самом приложении на другом устройстве, где сессия еще активна.

Нынешние ограничения — продолжение действий российских властей в отношении мессенджеров.

Август 2025 года . Роскомнадзор частично заблокировал голосовые и видеозвонки в Telegram и WhatsApp*. Ведомство объяснило это борьбой с мошенничеством.

. Роскомнадзор частично заблокировал голосовые и видеозвонки в Telegram и WhatsApp*. Ведомство объяснило это борьбой с мошенничеством. Октябрь 2025 года. Роскомнадзор заявил о новых мерах по ограничению работы сервисов. Причиной назвали то, что мессенджеры, по мнению ведомства, стали основными каналами для обмана, вымогательства и вербовки в террористические организации, а их владельцы игнорируют требования о модерации контента.

Предыдущие блокировки уже повлияли на привычки пользователей. После ограничений на звонки в мессенджерах в августе голосовой трафик в мобильных сетях по всей стране вырос в среднем на 25%, а в Москве — более чем на 50%.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.