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Клубничная луна осветила ночь в Уфе

Фото: Уфимский планетарий

В соцсетях Башкирии сегодня кипят страсти: уфимцы делятся снимками ночного неба, где над городом сияла так называемая клубничная луна. Министерство экологии республики оперативно подтвердило — полная луна действительно украсила небосвод в ночь на 9 июня, и это не монтаж, а реальное астрономическое явление.

Вопреки ожиданиям, луна не стала розовой или алой, хотя название звучит аппетитно. Связано оно не с цветом, а с древними обычаями: у индейцев Северной Америки июньское полнолуние совпадало с началом сбора клубники. Вот и закрепилось поэтичное имя, а вместе с ним — традиция отмечать этот момент особым вниманием к небу.

Похожий подход к лунным названиям встречается и у других народов. Например, у кельтов и азиатских племен каждое полнолуние имело свой «паспорт»: от осетровой луны в августе (когда ловили рыбу) до бобровой в ноябре (начало охотничьего сезона). Даже кровавую луну придумали — когда спутник Земли становится багровым во время затмения.

В этом году у уфимцев будет еще один шанс поймать клубничную луну — 11 июня. Любители астрономии и просто романтики уже готовят штативы и термосы с чаем, чтобы не пропустить очередной космический спектакль.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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