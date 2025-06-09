Клубничная луна осветила ночь в Уфе

В соцсетях Башкирии сегодня кипят страсти: уфимцы делятся снимками ночного неба, где над городом сияла так называемая клубничная луна. Министерство экологии республики оперативно подтвердило — полная луна действительно украсила небосвод в ночь на 9 июня, и это не монтаж, а реальное астрономическое явление.

Вопреки ожиданиям, луна не стала розовой или алой, хотя название звучит аппетитно. Связано оно не с цветом, а с древними обычаями: у индейцев Северной Америки июньское полнолуние совпадало с началом сбора клубники. Вот и закрепилось поэтичное имя, а вместе с ним — традиция отмечать этот момент особым вниманием к небу.

Похожий подход к лунным названиям встречается и у других народов. Например, у кельтов и азиатских племен каждое полнолуние имело свой «паспорт»: от осетровой луны в августе (когда ловили рыбу) до бобровой в ноябре (начало охотничьего сезона). Даже кровавую луну придумали — когда спутник Земли становится багровым во время затмения.