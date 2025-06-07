По информации помощника президента Владимира Мединского, украинская сторона неожиданно сорвала запланированный обмен пленными и передачу останков военных.
Российская делегация прибыла на границу с готовностью передать более 6000 тел погибших украинских военнослужащих. Первая партия из 1212 замороженных останков уже доставлена в специальных рефрижераторах в район обмена.
Контактная группа Минобороны РФ находится на позиции, но представители Киева так и не появились на месте встречи. Причины переноса называются разные и довольно странные, отметил глава российской переговорной группы.
Помимо передачи тел, планировался обмен ранеными и тяжелобольными пленными, а также военнослужащими младше 25 лет. Украинской стороне уже передали список из 640 человек указанных категорий для начала процедуры.
Россия действовала согласно Стамбульским соглашениям и готова обменять по 1200 военных с каждой стороны. Мединский призвал Киев соблюдать договоренности и дать семьям возможность достойно похоронить своих близких.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал главную причину отказа — финансовые обязательства перед семьями погибших. По его словам, после того как Зеленскому доложили о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации словом «идиоты».
Основные финансовые причины:
- За каждого официально признанного погибшим власти обязаны выплачивать семьям компенсации
- Необходимо выплачивать долговременные пособия в результате потери кормильца
- Общие расходы составили бы триллионы гривен, которых в бюджете нет
- Пока тела не переданы официально, погибшие числятся как «без вести пропавшие», что освобождает государство от социальных выплат.