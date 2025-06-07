По информации помощника президента Владимира Мединского, украинская сторона неожиданно сорвала запланированный обмен пленными и передачу останков военных.

Российская делегация прибыла на границу с готовностью передать более 6000 тел погибших украинских военнослужащих. Первая партия из 1212 замороженных останков уже доставлена в специальных рефрижераторах в район обмена.

Контактная группа Минобороны РФ находится на позиции, но представители Киева так и не появились на месте встречи. Причины переноса называются разные и довольно странные, отметил глава российской переговорной группы.

Помимо передачи тел, планировался обмен ранеными и тяжелобольными пленными, а также военнослужащими младше 25 лет. Украинской стороне уже передали список из 640 человек указанных категорий для начала процедуры.

Россия действовала согласно Стамбульским соглашениям и готова обменять по 1200 военных с каждой стороны. Мединский призвал Киев соблюдать договоренности и дать семьям возможность достойно похоронить своих близких.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал главную причину отказа — финансовые обязательства перед семьями погибших. По его словам, после того как Зеленскому доложили о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации словом «идиоты».

Основные финансовые причины: