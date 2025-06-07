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Киев сорвал обмен пленными и не забрал 6000 тел бойцов ВСУ

©ТАСС

По информации помощника президента Владимира Мединского, украинская сторона неожиданно сорвала запланированный обмен пленными и передачу останков военных.

Российская делегация прибыла на границу с готовностью передать более 6000 тел погибших украинских военнослужащих. Первая партия из 1212 замороженных останков уже доставлена в специальных рефрижераторах в район обмена.

Контактная группа Минобороны РФ находится на позиции, но представители Киева так и не появились на месте встречи. Причины переноса называются разные и довольно странные, отметил глава российской переговорной группы.

Помимо передачи тел, планировался обмен ранеными и тяжелобольными пленными, а также военнослужащими младше 25 лет. Украинской стороне уже передали список из 640 человек указанных категорий для начала процедуры.

Россия действовала согласно Стамбульским соглашениям и готова обменять по 1200 военных с каждой стороны. Мединский призвал Киев соблюдать договоренности и дать семьям возможность достойно похоронить своих близких.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал главную причину отказа — финансовые обязательства перед семьями погибших. По его словам, после того как Зеленскому доложили о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации словом «идиоты».

Основные финансовые причины:

  • За каждого официально признанного погибшим власти обязаны выплачивать семьям компенсации
  • Необходимо выплачивать долговременные пособия в результате потери кормильца
  • Общие расходы составили бы триллионы гривен, которых в бюджете нет
  • Пока тела не переданы официально, погибшие числятся как «без вести пропавшие», что освобождает государство от социальных выплат.
СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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