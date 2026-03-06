0
33 минуты
Кибердружины Башкирии выявили почти 4 тысячи ссылок на противоправный контент

Волонтёры нашли 3 831 ссылку с опасными материалами, доля студентов группы риска снизилась с 21% до 1,3%
удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
©Imagen

В Башкирии в 2025 году кибердружинники выявили 3 831 ссылку на противоправные материалы. На конференции Общественной палаты об этом сообщила советник Минмолодежи Алия Сафиуллина — ведомство отчиталось о защите детей от угроз в интернете.

Профилактические мероприятия с силовыми структурами охватили 44 тысячи человек. В БГАУ и Башкирском колледже сварочно-монтажного производства скрининг снизил долю учащихся группы риска с 21% до 1,3%. До 2027 года принят единый план для семи вузов и 92 колледжей.

В школах прошло 1 830 лекций по кибербезопасности с охватом 100 тысяч учеников. В 1685 организациях провели уроки по финграмотности и безопасному поведению в сети. 2 марта «Разговоры о важном» посвятили «Цифровому щиту».

Похожие записи
0
06.03.2026
Спецоперация

В Башкирии ветераны СВО из числа сирот получат жильё в приоритетном порядке

ключи от жилья в руках
Региональные власти готовят поправки в закон о соцподдержке детей-сирот. Участники боевых действий смогут решить жилищный вопрос раньше остальных.
0
06.03.2026
Здоровье

В Башкирии изменили правила выдачи препаратов для ВИЧ-инфицированных

женщина держит в одной руке стакан с водой а на другой таблетку
Минздрав республики подготовил новый порядок лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ и гепатитами — документ вынесен на общественное обсуждение.
0
06.03.2026
Происшествия

Пожар в селе Байки Караидельского района Башкирии: пострадал мужчина

©дом после пожара
Вечером 5 марта в селе Байки Караидельского района Башкирии загорелись частный дом, гараж и машина внутри него. Пострадал 52-летний мужчина с ожогами, его госпитализировали в Караидельскую больницу.
0
06.03.2026
Семья

Матерям-героиням в Башкирии назначили ежемесячные выплаты свыше 76 тысяч рублей

пятитысячные рублевые купюры
С 2026 года обладательницы звания «Мать-героиня» в Башкортостане получают 76,4 тысячи рублей ежемесячно, доплату к пенсии и расширенный учёт декретного стажа. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.
0
05.03.2026
Новости

Блогера из Башкирии с 2,5 млн подписчиков не узнали на границе — пришлось менять паспорт

башкирская домохозяйка
Блогер Миляуша Шайхлисламова похудела на 53 кг и сделала пластику лица. Теперь ей приходится доказывать пограничникам, что она — это она.
0
05.03.2026
Образование

Завучам в Башкирии назначили новые надбавки за работу с трудными подростками

кошелек с пятитысячными купюрами
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о ежемесячной доплате 30 тысяч рублей заместителям директоров школ по воспитательной работе. Выплаты за работу с трудными подростками начисляются с 1 марта 2026 года.
0
05.03.2026
Спорт

Сучков после разгрома «Амура»: «Приятно играть с Кузнецовым и Ремпалом — за этим стоит много работы»

егор сучков
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о победе над «Амуром» со счётом 4:1, взаимодействии с Кузнецовым и Ремпалом и выходе в плей-офф КХЛ.
