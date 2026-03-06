Кибердружины Башкирии выявили почти 4 тысячи ссылок на противоправный контент

Волонтёры нашли 3 831 ссылку с опасными материалами, доля студентов группы риска снизилась с 21% до 1,3%

В Башкирии в 2025 году кибердружинники выявили 3 831 ссылку на противоправные материалы. На конференции Общественной палаты об этом сообщила советник Минмолодежи Алия Сафиуллина — ведомство отчиталось о защите детей от угроз в интернете.

Профилактические мероприятия с силовыми структурами охватили 44 тысячи человек. В БГАУ и Башкирском колледже сварочно-монтажного производства скрининг снизил долю учащихся группы риска с 21% до 1,3%. До 2027 года принят единый план для семи вузов и 92 колледжей.

В школах прошло 1 830 лекций по кибербезопасности с охватом 100 тысяч учеников. В 1685 организациях провели уроки по финграмотности и безопасному поведению в сети. 2 марта «Разговоры о важном» посвятили «Цифровому щиту».