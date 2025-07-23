Казанский застройщик приступил к сносу стадиона имени Салавата Юлаева в Уфе

В Уфе начали сносить заброшенный стадион имени Салавата Юлаева, пустовавший больше 12 лет. На его месте казанский застройщик планирует возвести жилой комплекс

Финальный акт драмы вокруг уфимского стадиона-призрака начался. Уфа1 пишет, что на территорию заброшенного комплекса имени Салавата Юлаева, находящегося по адресу 50 лет СССР, 36/1, зашла тяжёлая техника, которая приступила к демонтажу конструкций. Легендарный объект, который пустовал больше десятилетия, стирают с лица города.

На месте спортивной арены, где когда-то тренировались будущие чемпионы, вырастут очередные многоэтажки. Владельцем участка с осени 2024 года числится специализированный застройщик «Дубрава» из Казани, который и будет реализовывать проект.

Открытый в 1961 году, стадион был центром притяжения для тысяч уфимцев, развивая лёгкую атлетику, фигурное катание и шорт-трек. Но в 2000-х у предприятия-владельца начались проблемы, и в 2013-м комплекс ушёл с молотка за 89,7 млн рублей московскому бизнесмену.

Новый хозяин так ничего и не построил. Все эти годы уфимцы с тоской смотрели на разваливающуюся арену, а власти разводили руками. Объект превратился в памятник бесхозяйственности, заросший бурьяном и дурной славой.

Чиновники периодически обещали вернуть стадион горожанам. Ещё в феврале 2025-го мэр Уфы заявлял о намерении отстоять территорию и обменять её на другой участок. Но, видимо, интересы частного застройщика оказались весомее.