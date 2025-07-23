Казанский застройщик приступил к сносу стадиона имени Салавата Юлаева в Уфе

В Уфе начали сносить заброшенный стадион имени Салавата Юлаева, пустовавший больше 12 лет. На его месте казанский застройщик планирует возвести жилой комплекс ©News-bash
Финальный акт драмы вокруг уфимского стадиона-призрака начался. Уфа1 пишет, что на территорию заброшенного комплекса имени Салавата Юлаева, находящегося по адресу 50 лет СССР, 36/1, зашла тяжёлая техника, которая приступила к демонтажу конструкций. Легендарный объект, который пустовал больше десятилетия, стирают с лица города.
На месте спортивной арены, где когда-то тренировались будущие чемпионы, вырастут очередные многоэтажки. Владельцем участка с осени 2024 года числится специализированный застройщик «Дубрава» из Казани, который и будет реализовывать проект.
Открытый в 1961 году, стадион был центром притяжения для тысяч уфимцев, развивая лёгкую атлетику, фигурное катание и шорт-трек. Но в 2000-х у предприятия-владельца начались проблемы, и в 2013-м комплекс ушёл с молотка за 89,7 млн рублей московскому бизнесмену.
Новый хозяин так ничего и не построил. Все эти годы уфимцы с тоской смотрели на разваливающуюся арену, а власти разводили руками. Объект превратился в памятник бесхозяйственности, заросший бурьяном и дурной славой.
Чиновники периодически обещали вернуть стадион горожанам. Ещё в феврале 2025-го мэр Уфы заявлял о намерении отстоять территорию и обменять её на другой участок. Но, видимо, интересы частного застройщика оказались весомее.
- Почему власти не смогли спасти стадион, если обещали?
Власти Уфы действительно пытались договориться с новым собственником, казанским застройщиком «Дубрава». В феврале 2025 года мэр города заявлял о планах обменять этот участок на другой, чтобы сохранить спортивный объект. Однако, судя по всему, договориться не удалось. Ключевая проблема в том, что земля находится в частной собственности, и по закону город не может просто так изъять её или запретить строительство, если оно ведётся по правилам.
- Это законно — сносить спортивный объект и строить на его месте жильё?
Формально — да, но с нюансами. На данный момент вид разрешённого использования этого земельного участка по-прежнему числится как «для спортивно-оздоровительного комплекса». Это означает, что для начала легального строительства жилья застройщику необходимо будет изменить это назначение через публичные слушания и получить одобрение городских властей. Многие уфимцы надеются, что на этом этапе ещё можно будет повлиять на ситуацию.
- Кто этот таинственный застройщик из Казани?
Владельцем участка с осени 2024 года является ООО Специализированный застройщик «Дубрава» из Казани. Эта компания не новичок на рынке и известна в Татарстане своими проектами, например, ЖК «Дубрава 2.0» бизнес-класса. Интересный факт: казанская компания купила землю у уфимского застройщика «Лесной Квартал», который владел ею всего полгода.
- Что конкретно собираются строить на месте стадиона?
Хотя официального проекта, представленного на публичные слушания, ещё нет, по предварительной информации, на месте стадиона планируется возвести три высотных жилых дома. В мэрии Уфы пока заявляют, что проект планировки и межевания территории на сегодняшний день отсутствует.
- Чем был так важен этот стадион для Уфы?
Открытый в 1961 году, этот стадион был не просто спортивным объектом, а настоящим центром притяжения для нескольких поколений уфимцев. Изначально он был хоккейным, но позже стал базой для развития множества видов спорта: лёгкой атлетики, фигурного катания, конькобежного спорта и, что особенно важно, шорт-трека. Здесь выросли многие чемпионы, и его утрата воспринимается горожанами как потеря важной части истории и спортивного наследия города.
- Почему стадион вообще пришёл в запустение?
Проблемы начались в 2000-х, когда у предприятия-владельца — Уфимского приборостроительного производственного объединения (УППО) — возникли долги по налогам. В 2011 году на стадион наложили арест, а в 2013-м его продали с торгов за 89,7 млн рублей московскому бизнесмену. Новый владелец за 12 лет так ничего и не сделал, а комплекс постепенно превратился в руины, став памятником бесхозяйственности в центре города.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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