Канатная дорога Уфы открылась с новым тарифом

Проезд подорожал на 10 рублей

В столице Башкирии 15 апреля возобновил работу популярный у горожан «воздушный трамвай». Об этом сообщили в мэрии Уфы.

Цены на проезд по канатной дороге в новом сезоне выросли. Теперь билет в одном направлении обойдётся в 60 рублей, вместо прошлогодних 50 рублей. Владельцам карты «Алга» предоставляется скидка —55 рублей против 45 р. в прошлом году.

Особенность сезона-2025 — тематическое оформление кабинок. Их украсят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работать подвесная дорога будет до октября.

Уфимская канатная дорога — единственная в республиканской столице — соединяет микрорайон Лесопарковый с переправой «Трамплин-Город». Первая версия подвесной магистрали появилась в 1994 году. После сноса в 2004-м её восстановили в современном исполнении в конце «нулевых». Основные пассажиры — дачники и садоводы, для которых «воздушный трамвай» стал привычным транспортом.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что Банк России в пятницу объявил о выпуске новых памятных монет номиналом 10 рублей, посвященных городам трудовой доблести, среди которых оказалась и столица Башкирии. На аверсе уфимских монет, которые поступят в обращение 14 апреля, будет изображен фрагмент Памятника труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, в то время как реверс сохранит стандартный дизайн десятирублевых монет.