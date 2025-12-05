0
2 часа
Новости

Канал Путина в Max набрал 1 млн подписчиков

Официальный канал президента России «Кремль Новости» в мессенджере Max преодолел 1 млн подписчиков и стал первым миллионником национальной платформы.
мессенджер max на смартфоне
©Ньюс-Баш

Официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль. Новости» в национальном мессенджере Max стал первым каналом‑миллионником на этой платформе. Аудитория растёт на фоне запуска чат‑бота для вопросов к совмещённой прямой линии и большой пресс‑конференции, назначенной на 19 декабря.

Это первый канал в Max, преодолевший отметку в 1 млн подписчиков.

Рост связан с запуском чат‑бота «Итоги года с В. Путиным». Через него пользователи могут отправить вопросы к прямой линии и пресс‑конференции президента. Мероприятие начнётся 19 декабря в 12:00 по московскому времени (UTC+3). Вопросы принимают до конца эфира.

Когда появился канал

Кремль открыл официальный канал в Max в сентябре 2024 года. Через него публикуют информацию о повседневной деятельности главы государства и анонсы крупных мероприятий.

Присутствие в других соцсетях

Помимо Max, у Кремля есть:

  • сообщество «ВКонтакте» — около 85 тысяч подписчиков;
  • канал в Telegram — около 295 тысяч подписчиков;
  • аккаунты в других соцсетях.

Сама платформа Max продолжает наращивать мощности с сентября 2025 года, когда там и появился президентский блог. Инфраструктура сервиса полностью базируется в России, что, по заявлениям Минцифры, гарантирует безопасность переписки и стабильность работы госсервисов.​

Любопытная статистика наблюдается при сравнении охватов на разных площадках. Пока в Max фиксируют миллионный интерес, сообщество Кремля во «ВКонтакте» насчитывает около 85 тысяч участников. Даже популярный Telegram-канал заметно отстает от национального продукта, имея в активе лишь порядка 295 тысяч читателей.​

Похожие записи
0
05.12.2025
Новости

Вход на Госуслуги стал недоступен без скачивания приложения MAX

логотип мессенджера max
Часть пользователей Госуслуг столкнулась с отсутствием кнопки «Пропустить» при авторизации. Портал требует установить мессенджер MAX для входа в аккаунт.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

сотрудник ГАИ возле автомобиля
Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.
-1
17.11.2025
Новости

Глава Госсобрания Башкирии получил одну из высших государственных наград РФ

Константин Толкачев
Президент России Владимир Путин отметил многолетнюю работу председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, подписав указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
0
14.11.2025
Культура

Владимир Путин присвоил певцу Айдару Галимову звание заслуженного работника культуры РФ

Айдар Галимов
Владимир Путин присвоил народному артисту Башкирии и Татарстана Айдару Галимову звание заслуженного работника культуры РФ. Рассказываем о новом статусе певца и его пути.
0
25.09.2025
Новости

Глава Минцифры Башкирии поставил точку в спорах о шпионаже через МАХ

логотип мессенджера max
Глава Минцифры Башкирии Геннадий Разумикин заявил, что мессенджер МАХ не шпионит за юзерами. По его словам, это технически невозможно на iOS и Android.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.