Канал Путина в Max набрал 1 млн подписчиков

Официальный канал президента России «Кремль Новости» в мессенджере Max преодолел 1 млн подписчиков и стал первым миллионником национальной платформы.

Официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль. Новости» в национальном мессенджере Max стал первым каналом‑миллионником на этой платформе. Аудитория растёт на фоне запуска чат‑бота для вопросов к совмещённой прямой линии и большой пресс‑конференции, назначенной на 19 декабря.

Это первый канал в Max, преодолевший отметку в 1 млн подписчиков.

Рост связан с запуском чат‑бота «Итоги года с В. Путиным». Через него пользователи могут отправить вопросы к прямой линии и пресс‑конференции президента. Мероприятие начнётся 19 декабря в 12:00 по московскому времени (UTC+3). Вопросы принимают до конца эфира.

Когда появился канал

Кремль открыл официальный канал в Max в сентябре 2024 года. Через него публикуют информацию о повседневной деятельности главы государства и анонсы крупных мероприятий.

Присутствие в других соцсетях

Помимо Max, у Кремля есть:

сообщество «ВКонтакте» — около 85 тысяч подписчиков;

канал в Telegram — около 295 тысяч подписчиков;

аккаунты в других соцсетях.

Сама платформа Max продолжает наращивать мощности с сентября 2025 года, когда там и появился президентский блог. Инфраструктура сервиса полностью базируется в России, что, по заявлениям Минцифры, гарантирует безопасность переписки и стабильность работы госсервисов.​

Любопытная статистика наблюдается при сравнении охватов на разных площадках. Пока в Max фиксируют миллионный интерес, сообщество Кремля во «ВКонтакте» насчитывает около 85 тысяч участников. Даже популярный Telegram-канал заметно отстает от национального продукта, имея в активе лишь порядка 295 тысяч читателей.​