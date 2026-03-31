Камера поймала: медведь в нацпарке «Башкирия» вышел из берлоги после зимней спячки

Истощённый зверь бродит по лесу в поисках пропитания — впереди у него две недели восстановления.

В национальном парке «Башкирия» начался медвежий сезон. Фотоловушка на территории парка в марте запечатлела первого проснувшегося медведя. На записи видно заметно исхудавшее за месяцы зимнего сна животное, которое неторопливо бродит между деревьями в поисках корма. Об этом рассказали специалисты нацпарка.

По словам сотрудников «Башкирии», в течение ближайших одной-двух недель зверь не отойдёт далеко от места зимовки. В этот период ему предстоит согреться на весеннем солнце, восстановить физические силы и запустить пищеварение после длительного голодания.

Весной 2025 года, по данным «КП-Уфа», медведи в Башкирии проснулись раньше обычного из-за аномального тепла. Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиль Биргулиев тогда пояснял, что в предыдущие годы животные просыпались не ранее начала апреля, однако в 2025-м пробуждение пришлось на раннюю весну — поля и леса остались почти без снега.

В марте 2025 года в Башкирии за одну неделю произошло два нападения медведей на людей: 21 марта — в Баймакском районе, 22 марта — в Бурзянском. Оба пострадавших выжили, однако врачи оценили их состояние как тяжёлое.

По данным специалистов, в конце марта — начале апреля в лесу ещё почти нет доступного корма, поэтому проснувшиеся медведи нередко поедают павших животных, сохранившихся под снегом.

Бурый медведь — один из постоянных обитателей нацпарка «Башкирия», основанного в 1986 году. Парк занимает около 90 тысяч гектаров на юго-западных склонах Южного Урала.