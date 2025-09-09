Как жители Башкирии будут отдыхать в октябре и ноябре 2025 года

В октябре и ноябре жителей Башкирии ждут дополнительные выходные. День Республики и День народного единства подарят по одному выходному дню для отдыха.

Осень принесёт жителям Башкирии приятный сюрприз в виде дополнительных дней для отдыха. Можно начинать планировать небольшие поездки или просто ленивый домашний релакс.

Первым в календаре идёт День Республики, 11 октября. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 13-е число.

В ноябре намечается еще три дня отдыха, посвящённые Дню народного единства. Сам праздник, 4 ноября, приходится на вторник.

Чтобы не нарушать праздничное настроение, правительство решило передвинуть выходной день с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Таким образом, отдыхать будем три дня подряд — со второго по четвёртое число.

Напомним, страна будет отдыхать целых 12 дней подряд. Затяжные каникулы начнутся 31 декабря и продлятся по 11 января 2026 года включительно.

Кстати, об отдыхе. В этом году Башкирия получила довольно щедрый пакет нерабочих дней. По данным Минтруда РБ на 2025 год, общее число выходных и праздничных дней в республике составило 121.