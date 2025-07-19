Главная » Новости
14

Как ускорить капремонт дома: три законных способа от Госкомжилстройнадзора Башкирии

Жители Башкирии могут не дожидаться официального срока капремонта своего дома. В Госкомжилстройнадзоре республики разъяснили, как на законных основаниях ускорить проведение необходимых работ
многоквартирный дом
©Фонд капитального ремонта Башкирии

Ожидание капитального ремонта дома, включённого в региональную программу, может растянуться на годы, но для собственников есть законные способы ускорить этот процесс. В Госкомжилстройнадзоре Башкирии рассказали изданию UfacityNews о трёх основных вариантах действий для тех, чей дом нуждается в срочном вмешательстве.

Очерёдность проведения работ в рамках региональной программы определяется по нескольким критериям: год ввода дома в эксплуатацию, дата последнего капремонта и техническое состояние здания. Однако эту очередь можно сдвинуть.

Обратиться в администрацию
Это наиболее официальный путь. Жильцам необходимо коллективно обратиться в местную администрацию с обоснованием, почему ремонт нужен раньше срока. Вескими причинами могут стать сильный износ конструкций или повреждения после аварии. Если в муниципальном бюджете найдутся средства, администрация передаст заявку в Фонд капремонта для возможного включения дома в обновлённый план.

Найти деньги самостоятельно
Если ситуация не терпит отлагательств, а бюджетных средств нет, жильцы могут профинансировать ремонт сами. Для этого можно оформить кредит или использовать другие источники финансирования. Важный нюанс: после выполнения работ потраченные средства можно зачесть в счёт будущих взносов на капремонт.

Открыть специальный счёт
Это самый автономный вариант, который даёт жильцам полный контроль над ситуацией. Если собственники собирают деньги на специальном счёте дома, они сами принимают решение о сроках проведения работ. Однако здесь есть несколько условий:

  • Ремонт всё равно должен быть проведён не позднее срока, установленного в региональной программе.
  • Если накопленных денег не хватает, жильцы могут либо увеличить размер взносов, либо взять кредит.
  • Важный риск: если взносы на спецсчёт регулярно платят менее 60% собственников, дом могут принудительно перевести в «общий котёл» регионального оператора. То же самое произойдёт, если ремонт не будет выполнен в установленный программой срок.

Вопрос переноса сроков является одним из самых актуальных для жителей республики, что подтверждают и сами представители Фонда капремонта.

Вопросы автору:
- Что конкретно нужно сделать, чтобы доказать властям необходимость срочного ремонта?
Ньюс-Баш
С 1 сентября 2024 года в России действует новый закон, который даёт собственникам мощный инструмент. Теперь жильцы могут на общем собрании (потребуется 2/3 голосов) принять решение о проведении технического обследования своего дома за свой счёт. Заключение, выданное специализированной организацией, станет официальным основанием для обращения в органы власти с требованием перенести ремонт на более ранний срок. Кроме того, по опыту других регионов, важным условием для рассмотрения заявки является хорошая платёжная дисциплина — процент сбора взносов по дому должен быть не менее 90%.
- В статье сказано, что можно найти деньги на ремонт самостоятельно. Это значит, что нужно просто скинуться всем домом?
Ньюс-Баш
Не обязательно. Под «самостоятельным финансированием» понимается не только сбор дополнительных средств с жильцов. Собственники на общем собрании могут принять решение о получении кредита или займа на капитальный ремонт. Банки охотнее работают с домами, где открыт спецсчёт, так как могут отслеживать поступление взносов и контролировать целевое расходование средств. Также законодательство предусматривает меры государственной поддержки в виде предоставления гарантий и поручительств по таким кредитам, что может сделать их более доступными.
- Спецсчёт — это всегда хорошая идея? Какие есть «подводные камни»?
Ньюс-Баш
Спецсчёт даёт жильцам контроль над деньгами и сроками, но сопряжён с серьёзной ответственностью и рисками.

Низкая собираемость взносов. Если уровень сборов падает ниже 50%, местные власти имеют право принудительно «вернуть» дом в общий котёл регионального оператора, и все накопленные на спецсчёте средства перейдут ему.

Инфляция. Деньги на спецсчёте не «работают» так эффективно, как средства в «общем котле», которые постоянно пускаются в оборот. Они лежат в банке под определённый процент, который может не покрывать инфляцию и рост цен на стройматериалы.

Человеческий фактор. Управление спецсчётом требует наличия в доме активных и грамотных собственников, готовых заниматься выбором подрядчиков, контролем работ и взысканием долгов с неплательщиков. Если таких людей нет, спецсчёт может оказаться неэффективным.
- Как власти в Башкирии определяют, какой дом ремонтировать первым, если не брать в расчёт экстренные случаи?
Ньюс-Баш
При формировании краткосрочных планов ремонта власти руководствуются определёнными приоритетами. Например, при составлении плана на 2026–2028 годы в Башкирии было дано поручение в первую очередь включать в него дома, где ранее не проводился ни один из видов капитального ремонта, а также отдавать приоритет ремонту крыш как одному из самых критически важных элементов.
- А много вообще в России домов, которые копят деньги на спецсчетах?
Ньюс-Баш
Несмотря на очевидные плюсы, спецсчетами пользуется меньшинство. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Качкаева, в целом по стране такой возможностью воспользовались только около 17% многоквартирных домов. Эксперты считают, что этот способ лучше всего подходит для новых домов, которым в ближайшие годы потребуются лишь недорогие виды работ, в то время как старым зданиям, нуждающимся в комплексном и дорогостоящем ремонте (например, замене лифтов или ремонте фасада), накопить нужную сумму на спецсчёте бывает практически невозможно.
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.