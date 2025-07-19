Как ускорить капремонт дома: три законных способа от Госкомжилстройнадзора Башкирии

Жители Башкирии могут не дожидаться официального срока капремонта своего дома. В Госкомжилстройнадзоре республики разъяснили, как на законных основаниях ускорить проведение необходимых работ

Ожидание капитального ремонта дома, включённого в региональную программу, может растянуться на годы, но для собственников есть законные способы ускорить этот процесс. В Госкомжилстройнадзоре Башкирии рассказали изданию UfacityNews о трёх основных вариантах действий для тех, чей дом нуждается в срочном вмешательстве.

Очерёдность проведения работ в рамках региональной программы определяется по нескольким критериям: год ввода дома в эксплуатацию, дата последнего капремонта и техническое состояние здания. Однако эту очередь можно сдвинуть.

Обратиться в администрацию

Это наиболее официальный путь. Жильцам необходимо коллективно обратиться в местную администрацию с обоснованием, почему ремонт нужен раньше срока. Вескими причинами могут стать сильный износ конструкций или повреждения после аварии. Если в муниципальном бюджете найдутся средства, администрация передаст заявку в Фонд капремонта для возможного включения дома в обновлённый план.

Найти деньги самостоятельно

Если ситуация не терпит отлагательств, а бюджетных средств нет, жильцы могут профинансировать ремонт сами. Для этого можно оформить кредит или использовать другие источники финансирования. Важный нюанс: после выполнения работ потраченные средства можно зачесть в счёт будущих взносов на капремонт.

Открыть специальный счёт

Это самый автономный вариант, который даёт жильцам полный контроль над ситуацией. Если собственники собирают деньги на специальном счёте дома, они сами принимают решение о сроках проведения работ. Однако здесь есть несколько условий: Ремонт всё равно должен быть проведён не позднее срока, установленного в региональной программе.

Если накопленных денег не хватает, жильцы могут либо увеличить размер взносов, либо взять кредит.

Важный риск: если взносы на спецсчёт регулярно платят менее 60% собственников, дом могут принудительно перевести в «общий котёл» регионального оператора. То же самое произойдёт, если ремонт не будет выполнен в установленный программой срок.

Вопрос переноса сроков является одним из самых актуальных для жителей республики, что подтверждают и сами представители Фонда капремонта.