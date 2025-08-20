Как не сесть в тюрьму из-за своей банковской карты. 8 схем мошенников

МВД России рассказало о восьми популярных схемах, с помощью которых вас могут сделать посредником в отмывании денег

За передачу своей банковской карты мошенникам теперь можно получить до трёх лет тюрьмы. Даже если вы просто хотели помочь знакомому или немного подзаработать. В июне Госдума ужесточила закон, и теперь такая помощь считается соучастием в преступлении.

МВД России рассказало о восьми популярных схемах, с помощью которых вас могут сделать дроппером — посредником в отмывании денег. Вот как это работает и как себя защитить.

Кто такой дроппер и в чём опасность

Дроппер — это человек, который за вознаграждение или по просьбе разрешает использовать свою банковскую карту для незаконных операций. Мошенники переводят на неё украденные деньги, а затем просят снять их в банкомате или отправить на другие счета. Так они запутывают следы и уходят от ответственности.

Для вас опасность в том, что вы становитесь звеном в преступной цепи. Даже если вы не знали, что деньги краденые, с точки зрения закона вы — соучастник.

Как мошенники втягивают людей: 8 популярных уловок

Преступники играют на желании заработать, помочь или на простом доверии. Чаще всего они используют следующие предлоги:

Лёгкие деньги . Вам предлагают оформить на себя карту и передать её «работодателю» для «зарплатных проектов» или «финансовой отчётности». Особенно часто на это попадается молодёжь.

. Вам предлагают оформить на себя карту и передать её «работодателю» для «зарплатных проектов» или «финансовой отчётности». Особенно часто на это попадается молодёжь. Помощь ближнему . В соцсетях вас просит знакомый или просто сердобольный человек помочь его «пожилой бабушке», которая не может дойти до банкомата. Задача — принять для неё деньги на свою карту и передать наличными.

. В соцсетях вас просит знакомый или просто сердобольный человек помочь его «пожилой бабушке», которая не может дойти до банкомата. Задача — принять для неё деньги на свою карту и передать наличными. Просьба от нового друга . Вы знакомитесь в интернете, человек входит в доверие, а потом просит «одолжить карту» для срочного перевода от родственников или для оплаты покупки.

. Вы знакомитесь в интернете, человек входит в доверие, а потом просит «одолжить карту» для срочного перевода от родственников или для оплаты покупки. Фейковый полицейский. Вам звонит якобы сотрудник полиции и просит помочь в «секретной операции» по поимке мошенника. Для этого нужно принять на свой счёт «похищенные средства» и передать их «следователю».

«Ошибочный» перевод . На вашу карту неожиданно поступает сумма от неизвестного человека. Сразу после этого он звонит, извиняется и просит вернуть деньги, но на другой счёт. Это классическая схема отмывания.

. На вашу карту неожиданно поступает сумма от неизвестного человека. Сразу после этого он звонит, извиняется и просит вернуть деньги, но на другой счёт. Это классическая схема отмывания. Работа «менеджером» . Вам предлагают вакансию менеджера по инвестициям, лотереям или сотрудника криптообменника. Вся работа — получать деньги на свою карту и пересылать их «клиентам» или «победителям».

. Вам предлагают вакансию менеджера по инвестициям, лотереям или сотрудника криптообменника. Вся работа — получать деньги на свою карту и пересылать их «клиентам» или «победителям». Помощь бизнесу . Вас просят помочь компании вывести якобы заблокированные активы из-за рубежа.

. Вас просят помочь компании вывести якобы заблокированные активы из-за рубежа. Передача карты за вознаграждение. Самое прямое предложение — продать свою карту или доступ к счёту за деньги.

Что говорит закон

В июне 2025 года вступили в силу поправки в статью 187 Уголовного кодекса. Теперь наказание за помощь мошенникам стало строже:

До 3 лет тюрьмы — если вы из корыстных побуждений передали свою карту преступникам или совершали по ней операции по их просьбе. До 6 лет тюрьмы и штраф — за покупку, продажу или изготовление на продажу чужих банковских карт.