Как не сесть в тюрьму из-за своей банковской карты. 8 схем мошенников

За передачу своей банковской карты мошенникам теперь можно получить до трёх лет тюрьмы. Даже если вы просто хотели помочь знакомому или немного подзаработать. В июне Госдума ужесточила закон, и теперь такая помощь считается соучастием в преступлении.
МВД России рассказало о восьми популярных схемах, с помощью которых вас могут сделать дроппером — посредником в отмывании денег. Вот как это работает и как себя защитить.
Кто такой дроппер и в чём опасность
Дроппер — это человек, который за вознаграждение или по просьбе разрешает использовать свою банковскую карту для незаконных операций. Мошенники переводят на неё украденные деньги, а затем просят снять их в банкомате или отправить на другие счета. Так они запутывают следы и уходят от ответственности.
Для вас опасность в том, что вы становитесь звеном в преступной цепи. Даже если вы не знали, что деньги краденые, с точки зрения закона вы — соучастник.
Как мошенники втягивают людей: 8 популярных уловок
Преступники играют на желании заработать, помочь или на простом доверии. Чаще всего они используют следующие предлоги:
- Лёгкие деньги. Вам предлагают оформить на себя карту и передать её «работодателю» для «зарплатных проектов» или «финансовой отчётности». Особенно часто на это попадается молодёжь.
- Помощь ближнему. В соцсетях вас просит знакомый или просто сердобольный человек помочь его «пожилой бабушке», которая не может дойти до банкомата. Задача — принять для неё деньги на свою карту и передать наличными.
- Просьба от нового друга. Вы знакомитесь в интернете, человек входит в доверие, а потом просит «одолжить карту» для срочного перевода от родственников или для оплаты покупки.
- Фейковый полицейский. Вам звонит якобы сотрудник полиции и просит помочь в «секретной операции» по поимке мошенника. Для этого нужно принять на свой счёт «похищенные средства» и передать их «следователю».
- «Ошибочный» перевод. На вашу карту неожиданно поступает сумма от неизвестного человека. Сразу после этого он звонит, извиняется и просит вернуть деньги, но на другой счёт. Это классическая схема отмывания.
- Работа «менеджером». Вам предлагают вакансию менеджера по инвестициям, лотереям или сотрудника криптообменника. Вся работа — получать деньги на свою карту и пересылать их «клиентам» или «победителям».
- Помощь бизнесу. Вас просят помочь компании вывести якобы заблокированные активы из-за рубежа.
- Передача карты за вознаграждение. Самое прямое предложение — продать свою карту или доступ к счёту за деньги.
Что говорит закон
В июне 2025 года вступили в силу поправки в статью 187 Уголовного кодекса. Теперь наказание за помощь мошенникам стало строже:
- До 3 лет тюрьмы — если вы из корыстных побуждений передали свою карту преступникам или совершали по ней операции по их просьбе.
- До 6 лет тюрьмы и штраф — за покупку, продажу или изготовление на продажу чужих банковских карт.
Главное правило простое: ваша карта — это ваша ответственность. Никогда и ни под каким предлогом не передавайте её данные, саму карту или доступ к счёту третьим лицам. Это поможет сберечь ваши деньги и свободу.