Пока вы пытаетесь пережить короткую рабочую неделю и продумываете планы на шашлыки, трудовая инспекция Уфы уже всё решила за вас. Ньюс-Баш разбирался, как все эти праздники повлияют на вашу зарплату и отпуск.

Итак, имеем: рабочая неделя — всего три дня, а потом четыре дня можно валяться на диване или жарить мясо на даче. Почему так? Всё просто.

9 мая — это святое и по закону выходной. А 8 мая нам подарили чиновники, перекинув выходной с 23 февраля (которое было в воскресенье).

Кто и как отдыхает:

Обычные работники с пятидневкой: выходные 8, 9, 10 и 11 мая

Работники с шестидневкой: отдыхают 8, 9 и 11 мая (в субботу 10-го — рабочий)

И не надейтесь уйти пораньше 7 мая. Замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова прямо заявила: никаких сокращённых дней перед 8 мая, это не считается предпраздничным.

А вот с отпуском — неприятность. Если вы взяли его на эту неделю, он продлевается только на один день (9 мая), а не на все четыре выходных. Такие дела.

Зато тем, кто тработает 9 мая — двойная оплата. И никаких «а может потом отгуляешь» — только если ты сам попросишь. Кстати, заставить работать в выходные 8-11 мая без твоего письменного согласия — незаконно. Можно смело посылать начальника… в трудовую инспекцию.

Редакция сочувствует всем, кто будет работать в праздники, и завидует тем, кто проведёт их на шашлыках. А ещё больше завидуем тем, кто успел взять отпуск между майскими — вот это реально высший пилотаж планирования!