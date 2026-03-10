Кадровый голод в Башкирии пошёл на спад: предприятиям нужно на четверть меньше работников

Спрос на рабочую силу в Башкирии в январе 2026 года упал более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Депутат Курултая Рустем Ахунов связывает это с охлаждением экономики.

Предприятиям Башкирии в январе 2026 года требовалось 23,4 тысячи сотрудников — такие данные привёл депутат Госсобрания — Курултая Башкирии, доктор экономических наук Рустем Ахунов.

Показатель снизился на 26,6% к январю 2025 года и на 20,4% к декабрю. Спад связывают с торможением экономики — бизнес не готов нанимать в прежних объёмах. Аналогичная картина в 12 из 14 регионов Приволжского округа. Рост вакансий сохранили лишь Татарстан и Кировская область. На контрасте — Ленинградская и Московская области, где работодатели заявили 114,9 и 109,3 тысячи вакансий соответственно, превысив прошлогодние значения.

Прогноз Ахунова: сокращения и административные отпуска

Напомним, ещё в январе 2026 года депутат Рустем Ахунов предупреждал о негативном сценарии на рынке труда: по его прогнозу, крупные предприятия начнут сокращать рабочую неделю и выводить сотрудников в административные отпуска, а малый и средний бизнес — увольнять персонал.

Причинами Ахунов назвал неудовлетворительные финансовые результаты 2025 года, рост налоговой нагрузки и санкционное давление.

Назаров о «парадоксе»: низкая безработица при дефиците кадров

В январе 2026 года на заседании кабинета министров РБ премьер-министр Андрей Назаров охарактеризовал ситуацию как «парадоксальную»: рекордно низкая безработица сочетается с растущим структурным дефицитом кадров. Тогда еще министр труда Ленара Иванова сообщила, что совокупная потребность экономики республики в 2026 году составит около 1,77 млн человек, а замещающая потребность на семилетний период оценивается в 278,2 тысячи человек.

9,4 резюме на вакансию — максимум с 2024 года

По данным Башстата, к концу декабря 2025 года работодатели региона заявили о потребности в 29,3 тысячи сотрудников — спрос за месяц сократился на 1,8%. Уровень безработицы по итогам 2025 года составил 1,5% — значительно ниже среднероссийского показателя 2,2%, а регистрируемая безработица держалась на уровне 0,5%.

К концу 2025 года на одну вакансию в Башкирии приходилось уже 9,4 резюме — это максимум с начала 2024 года; за год число вакансий сократилось на 29%, а количество резюме выросло на 38%.

Зарплаты в Башкирии ниже среднего уровня по России

Согласно данным МКСеть за август 2025 года медианная предлагаемая зарплата в республике достигла 73,5 тысяч рублей, что меньше среднероссийского уровня в 80 тысяч.

11 вакансий на строителя: где в Башкирии острый дефицит кадров

Несмотря на общее снижение числа вакансий, дефицит рабочих специальностей сохраняется: на них приходится 71,5% всех предложений, а в строительстве на одного соискателя по-прежнему 11 вакансий.

Как найти работу в Башкирии через «Госуслуги»

Жители Башкирии могут искать работу через портал «Госуслуги» и платформу «Работа России» без очередей в центрах занятости, сообщает Министерство труда РБ. Наиболее остро нехватка кадров ощущается в ЖКХ — штат профильных предприятий укомплектован лишь на 73%, а в Уфе этот показатель составляет 58%.

Горячая линия центров занятости населения Башкирии доступна по телефону 8-800-350-34-72.