0
16 часов
Новости

Кабмин ужесточил правила проверок автобусных перевозчиков

Кабмин РФ кардинально изменил правила контроля за автобусными перевозками. Пассажирский транспорт теперь отнесли к высшей категории риска, как и перевозку опасных грузов. Это значит, что надзор станет строже, а проверки — чаще.
место в маршрутке
© News-bash

По данным РИА Новости, в России теперь действуют обновлённые регламенты надзора за автобусными перевозчиками, которые работают по лицензии. Компании, занимающиеся доставкой пассажиров, столкнутся с более пристальным вниманием со стороны контролирующих органов.

Главное последствие нововведений — лицензируемые автобусные перевозки официально отнесли к группе тяжести «А». Раньше они числились в менее суровой категории «Б». Теперь доставка людей на автобусе — это такое же ответственное дело, как перевозка цистерны с горючим, по крайней мере, с точки зрения уровня надзора.

Вся система теперь завязана на оценке рисков. Инспекторы разделят перевозчиков на четыре категории: от высокого до низкого риска. Именно от этого «рейтинга» зависит, как часто к водителю и механику будут заглядывать с проверкой. Такой подход должен повысить общую безопасность на дорогах.

Для компаний из категории высокого риска предусмотрены регулярные визиты инспекторов. Им грозит либо одна полноценная выездная проверка раз в два года, либо один обязательный профилактический визит ежегодно. Формат может быть разным: от контрольной закупки до рейдового осмотра.

Тем, кто попал в категории значительного, среднего или низкого риска, повезло больше. Для них плановые проверки полностью отменили. Однако инспекторы всё равно могут нагрянуть с «профилактическим визитом», если на то будет решение правительства.

Согласно данным аналитиков, с 2020 по 2024 год оборот в сфере междугородных автобусных перевозок в России вырос более чем в два раза: с 37 до 78 млрд рублей. Увеличение пассажиропотока требует и более совершенных механизмов контроля.

Региональные рынки тоже не отстают. В Башкортостане, например, за последние пять лет объём пассажирских перевозок увеличился вдвое. Ежегодный прирост в республике составляет около 20%, что говорит о высокой востребованности этого вида транспорта среди населения.

Похожие записи
-1
10.09.2025
Новости

Юрист напомнила о штрафах за поцелуи в общественных местах

поцелуй в общественном месте
Романтика в общественных местах может влететь в копеечку или даже обернуться арестом. Юристы напомнили, что слишком страстные поцелуи легко квалифицируются как мелкое хулиганство со всеми вытекающими.
0
10.09.2025
Политика

Госсобрание Башкирии изменит закон о муниципальной службе для участников СВО

курултай башкирии
В Башкирии участникам СВО готовят места в администрациях. Курултай меняет закон, чтобы бойцы без диплома и стажа смогли стать чиновниками и влить свежую кровь в госаппарат.
0
07.09.2025
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

школьный рюкзак на парте
Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
0
03.09.2025
Новости

Продавцы айфонов в Башкирии нашли способ обойти новый закон

айфон в руках
С 1 сентября в РФ гаджеты без отечественного ПО — официальный брак. Айфоны под ударом, но продавцы нашли хитрый выход. Рассказываем, что будет с техникой Apple.
0
31.08.2025
Новости

Мессенджер MAX станет обязательным на новых смартфонах с 1 сентября

смартфон в руках
С 1 сентября мессенджер MAX от VK станет обязательным на всех новых смартфонах в РФ. Обещают Госуслуги, оплату счетов и общение в одном приложении.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.