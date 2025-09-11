Кабмин ужесточил правила проверок автобусных перевозчиков

Кабмин РФ кардинально изменил правила контроля за автобусными перевозками. Пассажирский транспорт теперь отнесли к высшей категории риска, как и перевозку опасных грузов. Это значит, что надзор станет строже, а проверки — чаще.

По данным РИА Новости, в России теперь действуют обновлённые регламенты надзора за автобусными перевозчиками, которые работают по лицензии. Компании, занимающиеся доставкой пассажиров, столкнутся с более пристальным вниманием со стороны контролирующих органов.

Главное последствие нововведений — лицензируемые автобусные перевозки официально отнесли к группе тяжести «А». Раньше они числились в менее суровой категории «Б». Теперь доставка людей на автобусе — это такое же ответственное дело, как перевозка цистерны с горючим, по крайней мере, с точки зрения уровня надзора.

Вся система теперь завязана на оценке рисков. Инспекторы разделят перевозчиков на четыре категории: от высокого до низкого риска. Именно от этого «рейтинга» зависит, как часто к водителю и механику будут заглядывать с проверкой. Такой подход должен повысить общую безопасность на дорогах.

Для компаний из категории высокого риска предусмотрены регулярные визиты инспекторов. Им грозит либо одна полноценная выездная проверка раз в два года, либо один обязательный профилактический визит ежегодно. Формат может быть разным: от контрольной закупки до рейдового осмотра.

Тем, кто попал в категории значительного, среднего или низкого риска, повезло больше. Для них плановые проверки полностью отменили. Однако инспекторы всё равно могут нагрянуть с «профилактическим визитом», если на то будет решение правительства.

Согласно данным аналитиков, с 2020 по 2024 год оборот в сфере междугородных автобусных перевозок в России вырос более чем в два раза: с 37 до 78 млрд рублей. Увеличение пассажиропотока требует и более совершенных механизмов контроля.

Региональные рынки тоже не отстают. В Башкортостане, например, за последние пять лет объём пассажирских перевозок увеличился вдвое. Ежегодный прирост в республике составляет около 20%, что говорит о высокой востребованности этого вида транспорта среди населения.