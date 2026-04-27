К лету в Башкирии откроют более 500 мест отдыха у воды

К летнему сезону 2026 года в Башкирии откроют 264 официальных пляжа и 560 мест для отдыха у воды. Срок готовности — 1 июня.

К предстоящему купальному сезону в Башкортостане оборудуют 560 мест отдыха у воды. Статус официальных пляжей получат 264 из них. Об этом 27 апреля сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

За последние пять лет число пляжей в республике выросло в 2,2 раза. За тот же период количество погибших на водоёмах упало в 1,5 раза.

В апреле первую подготовку прошли 78 общественных спасателей в 15 муниципалитетах. Летом продолжат дежурство мобильные спасательные посты.

Премьер-министр Андрей Назаров поставил перед органами местного самоуправления конкретную задачу.

«Несмотря на то что в течение пяти лет республика занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по открытию пляжей, нужно продолжать работу по снижению числа несанкционированных мест купания и профилактике происшествий», — сказал он.

Муниципалитетам предписали до 1 июня привести в готовность все прошлогодние площадки. Кроме того, каждый город и район обязали создать не менее одного оборудованного пляжа и двух безопасных зон у воды.

По данным «Башинформа», прошлым летом на водоёмах Башкирии утонули 43 человека — на 12 процентов меньше, чем годом ранее.

В 2024 году в реестре пляжей Башкирии значилось 174 объекта, отвечающих всем требованиям безопасности. К лету 2025 года их число выросло до 197. Реестр размещён на сайтах МЧС и Госкомитета по ЧС.