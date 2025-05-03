Известный уфимский блогер стал доставщиком еды

Популярный тиктокер Дамир Ильгамович (так его знают миллионы подписчиков) внезапно переквалифицировался в доставщики еды. С фирменным жёлтым рюкзаком и в униформе.

Уфимцы тут же растащили фотки блогера-курьера по соцсетям. Кто-то уже успел пошутить, что после блокировки TikTok приходится искать новые источники дохода.

Но спешим успокоить фанатов — подработка оказалась временной. Известный уфимец просто снимается в кинокартине «Лето. Город. Любовь» (16+), где ему досталась второстепенная роль.

Хотя, может, Дамир решил по-настоящему прочувствовать образ? Говорят, ради искусства не жалко и километры по городу намотать с горячей шаурмой наперевес.