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Известный уфимский блогер стал доставщиком еды

©rutube

Популярный тиктокер Дамир Ильгамович (так его знают миллионы подписчиков) внезапно переквалифицировался в доставщики еды. С фирменным жёлтым рюкзаком и в униформе.

Уфимцы тут же растащили фотки блогера-курьера по соцсетям. Кто-то уже успел пошутить, что после блокировки TikTok приходится искать новые источники дохода.

Дамир Ильгамович
©Дамир Вахитов

Но спешим успокоить фанатов — подработка оказалась временной. Известный уфимец просто снимается в кинокартине «Лето. Город. Любовь» (16+), где ему досталась второстепенная роль.

Хотя, может, Дамир решил по-настоящему прочувствовать образ? Говорят, ради искусства не жалко и километры по городу намотать с горячей шаурмой наперевес.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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