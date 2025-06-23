Издательница «Пруфов» начала отрабатывать наказание в больнице

Племянница первого президента Башкирии начала отбывать наказание за февральскую стычку с блогером. Рауфа Рахимова сообщила в своем телеграм-канале о начале обязательных работ, которые будет выполнять в инфекционной больнице №4.

Медиаменеджер философски отнеслась к назначенному судом наказанию. Она заявила, что физический труд на свежем воздухе не может унизить человека, а наоборот принесет пользу здоровью и обществу.

Конфликт произошел в феврале в коридоре Кировского райсуда Уфы. Мировой судья Анжелла Сафиуллина признала издательницу портала «Пруфы» виновной в нанесении побоев провластному блогеру Арслану Нигаматьянову. По версии обвинения, Рахимова ударила оппонента ладонью по лицу во время его видеосъемки.

Сама обвиняемая утверждала, что защищалась от постоянных преследований со стороны Нигаматьянова. Встречное заявление медиаменеджера суд отказался рассматривать. В мае апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Трудиться издательнице предстоит ежедневно с 9:00 до 13:00 на территории медучреждения. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», весь объем работ составляет 80 часов.

Республиканская клиническая инфекционная больница, где отрабатывает наказание Рахимова, функционирует с 1910 года и является одним из старейших медучреждений региона. В составе больницы работают взрослые и детские стационарные отделения, консультативно-диагностическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория. По данным Росстата за март 2025 года, среднемесячная зарплата работников организаций в Башкортостане составила 71 601 рубль.

Рауфа Рахимова известна как основательница медиахолдинга, включающего оппозиционный портал «Пруфы», который специализируется на антикоррупционных расследованиях.