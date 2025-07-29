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Из аэропорта Уфы возобновляются прямые рейсы в Таиланд с ноября

Жители Башкирии снова смогут улететь в Таиланд без пересадок. С ноября из Уфы запускают прямые рейсы на популярные курорты — Пхукет и в Паттайю. Рассказываем о расписании и авиакомпаниях
пассажирский самолет
©Imagen

Любителям пляжного отдыха в Башкирии приготовили отличную новость: этой осенью из международного аэропорта «Уфа» возобновляются прямые рейсы в Таиланд. Теперь добраться до популярных курортов можно будет без утомительных стыковок.

Согласно последней информации, полётная программа стартует в ноябре 2025 года.

  • 7 ноября запланирован первый рейс на остров Пхукет.
  • 13 ноября самолёты полетят в Утапао, аэропорт рядом с Паттайей.

Рейсы по каждому из направлений будут выполняться с частотой примерно раз в 12 дней. Продолжительность полёта составит около 8 часов.

Это направление для Уфы не новое, но долгожданное. Ранее рейсы на Пхукет выполняли авиакомпании Red Wings и Azur Air. Возобновление полётов говорит о высоком спросе на азиатские курорты среди жителей республики.

Более того, планы на Таиланд у перевозчиков долгосрочные. Авиакомпания Nordwind Airlines уже анонсировала запуск собственных прямых рейсов из Уфы на Пхукет с 4 января 2026 года на бортах Airbus A330-300.

отдых путешествия Таиланд туризм Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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