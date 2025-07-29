Из аэропорта Уфы возобновляются прямые рейсы в Таиланд с ноября

Жители Башкирии снова смогут улететь в Таиланд без пересадок. С ноября из Уфы запускают прямые рейсы на популярные курорты — Пхукет и в Паттайю. Рассказываем о расписании и авиакомпаниях

Любителям пляжного отдыха в Башкирии приготовили отличную новость: этой осенью из международного аэропорта «Уфа» возобновляются прямые рейсы в Таиланд. Теперь добраться до популярных курортов можно будет без утомительных стыковок.

Согласно последней информации, полётная программа стартует в ноябре 2025 года.

7 ноября запланирован первый рейс на остров Пхукет.

13 ноября самолёты полетят в Утапао, аэропорт рядом с Паттайей.

Рейсы по каждому из направлений будут выполняться с частотой примерно раз в 12 дней. Продолжительность полёта составит около 8 часов.

Это направление для Уфы не новое, но долгожданное. Ранее рейсы на Пхукет выполняли авиакомпании Red Wings и Azur Air. Возобновление полётов говорит о высоком спросе на азиатские курорты среди жителей республики.

Более того, планы на Таиланд у перевозчиков долгосрочные. Авиакомпания Nordwind Airlines уже анонсировала запуск собственных прямых рейсов из Уфы на Пхукет с 4 января 2026 года на бортах Airbus A330-300.