Тайный целебный источник нашли в Башкирии: трёх минут хватит, чтобы изменить жизнь

В Салаватском районе Башкирии, у деревни Куселярово, находится сернистый источник, который, по легендам, исцеляет от ревматизма ©Imagen
В Салаватском районе Башкирии, примерно в 220 км от Уфы, на берегу реки Юрюзань расположен Куселяровский сернистый источник, о целебной силе которого слагают легенды. Местные жители на протяжении десятилетий верят, что его вода и грязь способны исцелять от ревматизма и болезней суставов, пишут корреспонденты TG-канала Айда, поехали!
Сам источник представляет собой два объекта: небольшое озерцо с тёмной водой, которую не рекомендуется пить, и аккуратный колодец с чистой водой, обладающей резким запахом сероводорода.
По словам местных жителей, для лечения суставов используют воду и грязь со дна озера, но с большой осторожностью.
«Даже здоровому сердцу не выдержать больше трех минут прямого контакта с водой в источнике, а людям с сердечными проблемами и вовсе следует ограничиться тридцатью секундами», — поделился с журналистами один из куселяровцев.
Сами жители предпочитают не погружаться в озеро, а набирать воду и грязь для домашних ванночек и обёртываний. Хотя эксперимент журналистов, решившихся окунуться в источник, не принёс мгновенного исцеления, это не отменяет многолетней репутации этого места.
Доступ к Куселяровскому источнику пока остаётся свободным и бесплатным, однако, по слухам, к нему уже проявляют интерес бизнесмены, планирующие создать здесь оздоровительный комплекс.
- Это место с доказанной пользой или просто красивая легенда?
Это не просто фольклор. Куселяровские сернистые источники являются гидрологическим памятником природы республиканского значения ещё с 1965 года. Химический анализ воды подтвердил высокое содержание сероводорода (около 30 мг/л) и сульфатов (до 450 мг/л), что и объясняет её терапевтический эффект. Кроме того, в воде содержатся углеводороды, азот, аргон и гелий.
- Как именно сероводородные ванны помогают при ревматизме и болезнях суставов с точки зрения науки?
Научно доказано, что сероводородные воды оказывают комплексное воздействие на организм. Они обладают противовоспалительным, обезболивающим и дезинфицирующим эффектом. При наружном применении такие воды способствуют расслаблению мышц, улучшают кровоснабжение и питание тканей, укрепляют суставы и связки.
- Можно ли лечиться там самостоятельно?
Делать это нужно с большой осторожностью. Местные жители не зря предупреждают, что даже здоровому человеку не стоит находиться в воде дольше трёх минут из-за сильного воздействия на сердце. Специалисты также предостерегают от самолечения, так как вода в природных источниках многокомпонентна и без контроля врача может быть опасна. Правильный подход — это санаторно-курортное лечение под наблюдением специалистов, которое включает не только ванны, но и другие процедуры.
- В Башкирии есть и другие известные лечебные источники?
Безусловно. Башкирия богата гидроминеральными ресурсами. Всего в республике лицензировано более 60 минеральных источников. Самые известные из них лежат в основе популярных курортов:
- «Янган-Тау»: eникальный курорт, где главным лечебным фактором являются естественные термальные пары и газы, выходящие из горы, а также минеральная вода «Кургазак».
- «Красноусольск»: pдесь насчитывается более 250 родников, вода которых содержит соли радия, йод, бром и другие элементы. Для лечения также используются иловые грязи.
- Что такое ревматизм, от которого якобы лечит источник?
Ревматизм — это системное воспалительное заболевание соединительной ткани, которое чаще всего поражает оболочки сердца. Однако в быту этим словом часто называют различные заболевания, связанные с болями в суставах, что и породило славу источника как «лекарства от ревматизма».
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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