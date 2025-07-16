Тайный целебный источник нашли в Башкирии: трёх минут хватит, чтобы изменить жизнь

В Салаватском районе Башкирии, у деревни Куселярово, находится сернистый источник, который, по легендам, исцеляет от ревматизма

В Салаватском районе Башкирии, примерно в 220 км от Уфы, на берегу реки Юрюзань расположен Куселяровский сернистый источник, о целебной силе которого слагают легенды. Местные жители на протяжении десятилетий верят, что его вода и грязь способны исцелять от ревматизма и болезней суставов, пишут корреспонденты TG-канала Айда, поехали!

Сам источник представляет собой два объекта: небольшое озерцо с тёмной водой, которую не рекомендуется пить, и аккуратный колодец с чистой водой, обладающей резким запахом сероводорода.

По словам местных жителей, для лечения суставов используют воду и грязь со дна озера, но с большой осторожностью.

«Даже здоровому сердцу не выдержать больше трех минут прямого контакта с водой в источнике, а людям с сердечными проблемами и вовсе следует ограничиться тридцатью секундами», — поделился с журналистами один из куселяровцев.

Сами жители предпочитают не погружаться в озеро, а набирать воду и грязь для домашних ванночек и обёртываний. Хотя эксперимент журналистов, решившихся окунуться в источник, не принёс мгновенного исцеления, это не отменяет многолетней репутации этого места.

Доступ к Куселяровскому источнику пока остаётся свободным и бесплатным, однако, по слухам, к нему уже проявляют интерес бизнесмены, планирующие создать здесь оздоровительный комплекс.