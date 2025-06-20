Испанские ученые нашли рецепт от облысения

Портал Zerkalo сообщает о прорыве испанских медиков в борьбе с облысением. Команда специалистов клиники Сан-Карлос в Мадриде заставила отрасти волосы у подопытных грызунов, которых специально сделали лысыми.

Эксперимент выглядел жестоко, но результативно. Мышам вкололи дигидротестостерон — тот самый гормон из-за которого мужчины, теряют волосы. Когда зверьки полностью облысели, половине ввели стволовые клетки жировой ткани плюс аденозинтрифосфат для стимуляции роста.

Итоги поразили даже скептиков. Все самцы мышей обзавелись новой шерстью, причем половина вернула себе полноценную шубку. Самки показали чуть худший результат из-за меньшей дозы, но 90% все равно отрастили волосы.

Доктор Эдуардо Лопес Бран, руководитель дерматологического отделения, не скрывает оптимизма. Следующий этап — испытания на людях, которые займут четыре-пять лет до появления лекарства на рынке.

Проблема актуальна особенно для Испании, где 44,5% мужчин страдают от выпадения волос — мировой антирекорд. За последние годы интерес к решению проблемы резко вырос среди молодежи, которая хочет остановить первые признаки облысения.

Количество операций по пересадке волос с 2006 года увеличилось на 76% по всему миру. Новое исследование дает надежду на неинвазивный биологический способ восстановления волос без хирургического вмешательства.