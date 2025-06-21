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Ипотечный кризис добрался до Башкирии: кредитов стало на четверть меньше

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Объединенное Кредитное Бюро опубликовало майскую статистику по ипотечному рынку, которая показала серьезное сжатие сферы жилищного кредитования. Общероссийские показатели продемонстрировали катастрофическое падение — банки оформили всего 52,54 тысячи договоров на 231,25 миллиарда рублей.

Башкортостан оказался в числе регионов, где ипотечная активность заметно снизилась. Местные финансовые учреждения выдали 1893 жилищных кредита на общую сумму 7,02 миллиарда рублей — это на 22% меньше апрельских показателей. Несмотря на такой спад, республика удержала седьмую позицию в национальном рейтинге по объему кредитования.

Интересно, что средний размер займа в регионе продемонстрировал рост вопреки общей негативной тенденции. Башкирские заемщики стали брать в среднем по 3,71 миллиона рублей — на 3% больше, чем месяцем ранее. Срок погашения остался неизменным и составляет 273 месяца.

Лидерами ипотечного рынка традиционно остались столичные регионы и крупные экономические центры. Москва выдала кредитов на 31,66 миллиарда рублей, Подмосковье — на 19,95 миллиарда, а Санкт-Петербург — на 14,23 миллиарда. Соседний Татарстан занял четвертое место с результатом 8,05 миллиарда рублей.

Общенациональная картина выглядит удручающе — за пять месяцев 2025 года рынок сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают такую динамику с высокой стоимостью денег и снижением покупательной способности населения.

ипотека в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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