Интернет по приказу: кто и зачем отключает связь в России и стоит ли ждать компенсаций?

В России массово отключают мобильный интернет по решению властей для борьбы с БПЛА. Узнайте, кто виноват, что будет с бизнесом и ждать ли компенсаций.

В регионах России с весны 2025 года массово отключают мобильный интернет. Операторы связи утверждают, что они здесь ни при чем. Разбираемся, кто на самом деле нажимает на «кнопку», почему это происходит и что будет дальше с доступом в сеть.

Кто отключает интернет?

Отключения мобильного интернета — это не сбой в работе операторов, а исполнение распоряжений федеральных властей. Сами компании связи лишь выполняют требования, которые им поступают. Региональные власти, например, в Ульяновской области, подтверждают, что не могут повлиять на эти решения.

Официальная причина таких мер — обеспечение безопасности и защита от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения вводятся в зонах вокруг критически важных объектов, но в эти зоны все чаще попадают целые жилые кварталы и деловые центры.

От временных мер к постоянным ограничениям

Изначально интернет отключали временно, только в момент прямой угрозы. Однако в Ульяновской и Хабаровской областях власти уже заявили, что ограничения стали бессрочными и будут действовать до окончания СВО или до особого распоряжения. При этом точные карты зон отключения не публикуются, так как считаются государственной тайной, что создает неопределенность для граждан и бизнеса.

Как это сказывается на бизнесе и людях

Отсутствие мобильного интернета парализует жизнь и бизнес. Вот основные последствия:

Торговля останавливается . Кассовые аппараты и терминалы для безналичной оплаты не работают. По словам Даниэля Башмакова, председателя кубанского отделения «Опоры России», розница «просто умирает».

. Кассовые аппараты и терминалы для безналичной оплаты не работают. По словам Даниэля Башмакова, председателя кубанского отделения «Опоры России», розница «просто умирает». Сервисы не функционируют . Перестают работать службы такси, доставки и каршеринг, которые завязаны на мобильный интернет.

. Перестают работать службы такси, доставки и каршеринг, которые завязаны на мобильный интернет. Бизнес несет убытки . По оценкам, каждый час отсутствия сети приводит к падению оборота на 5–7%. В первые дни отключений малый бизнес сообщал о потере до половины выручки.

. По оценкам, каждый час отсутствия сети приводит к падению оборота на 5–7%. В первые дни отключений малый бизнес сообщал о потере до половины выручки. Граждане лишены доступа к базовым услугам. Становится невозможно воспользоваться банковскими приложениями, госуслугами, онлайн-картами или вызвать врача.

Можно ли получить компенсацию?

Нет, нельзя. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поясняет, что граждане не могут требовать компенсацию, так как отключения вызваны распоряжениями госорганов и не зависят от операторов.

Более того, 10 ноября 2025 года правительственная комиссия одобрила законопроект, который официально освобождает операторов связи от ответственности за отключение сети в случае угрозы атак БПЛА.

Что пока неясно?

Кто именно принимает решение? Название конкретного федерального ведомства, отдающего приказы, не раскрывается.

Название конкретного федерального ведомства, отдающего приказы, не раскрывается. Где проходят «мертвые зоны»? Карты отключений засекречены, и люди не знают, где и когда пропадет связь.

Карты отключений засекречены, и люди не знают, где и когда пропадет связь. Расширится ли практика? Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что постоянные отключения коснутся не более пяти регионов. Однако точных прогнозов нет.

Контекст: «суверенный интернет» в действии

Нынешние отключения — логичное развитие закона о «суверенном интернете», принятого еще в 2019 году. Этот закон создал правовую базу для централизованного управления сетями связи.

Ситуация продолжит развиваться в этом направлении. С 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила, которые дадут Роскомнадзору еще больше полномочий: ведомство сможет перенаправлять трафик, замедлять или блокировать доступ к ресурсам при возникновении угроз. Это говорит о том, что контроль над рунетом будет только усиливаться.