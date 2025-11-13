Интернет по приказу: кто и зачем отключает связь в России и стоит ли ждать компенсаций?

В регионах России с весны 2025 года массово отключают мобильный интернет. Операторы связи утверждают, что они здесь ни при чем. Разбираемся, кто на самом деле нажимает на «кнопку», почему это происходит и что будет дальше с доступом в сеть.
Кто отключает интернет?
Отключения мобильного интернета — это не сбой в работе операторов, а исполнение распоряжений федеральных властей. Сами компании связи лишь выполняют требования, которые им поступают. Региональные власти, например, в Ульяновской области, подтверждают, что не могут повлиять на эти решения.
Официальная причина таких мер — обеспечение безопасности и защита от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения вводятся в зонах вокруг критически важных объектов, но в эти зоны все чаще попадают целые жилые кварталы и деловые центры.
От временных мер к постоянным ограничениям
Изначально интернет отключали временно, только в момент прямой угрозы. Однако в Ульяновской и Хабаровской областях власти уже заявили, что ограничения стали бессрочными и будут действовать до окончания СВО или до особого распоряжения. При этом точные карты зон отключения не публикуются, так как считаются государственной тайной, что создает неопределенность для граждан и бизнеса.
Как это сказывается на бизнесе и людях
Отсутствие мобильного интернета парализует жизнь и бизнес. Вот основные последствия:
- Торговля останавливается. Кассовые аппараты и терминалы для безналичной оплаты не работают. По словам Даниэля Башмакова, председателя кубанского отделения «Опоры России», розница «просто умирает».
- Сервисы не функционируют. Перестают работать службы такси, доставки и каршеринг, которые завязаны на мобильный интернет.
- Бизнес несет убытки. По оценкам, каждый час отсутствия сети приводит к падению оборота на 5–7%. В первые дни отключений малый бизнес сообщал о потере до половины выручки.
- Граждане лишены доступа к базовым услугам. Становится невозможно воспользоваться банковскими приложениями, госуслугами, онлайн-картами или вызвать врача.
Можно ли получить компенсацию?
Нет, нельзя. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поясняет, что граждане не могут требовать компенсацию, так как отключения вызваны распоряжениями госорганов и не зависят от операторов.
Более того, 10 ноября 2025 года правительственная комиссия одобрила законопроект, который официально освобождает операторов связи от ответственности за отключение сети в случае угрозы атак БПЛА.
Что пока неясно?
- Кто именно принимает решение? Название конкретного федерального ведомства, отдающего приказы, не раскрывается.
- Где проходят «мертвые зоны»? Карты отключений засекречены, и люди не знают, где и когда пропадет связь.
- Расширится ли практика? Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что постоянные отключения коснутся не более пяти регионов. Однако точных прогнозов нет.
Контекст: «суверенный интернет» в действии
Нынешние отключения — логичное развитие закона о «суверенном интернете», принятого еще в 2019 году. Этот закон создал правовую базу для централизованного управления сетями связи.
Ситуация продолжит развиваться в этом направлении. С 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила, которые дадут Роскомнадзору еще больше полномочий: ведомство сможет перенаправлять трафик, замедлять или блокировать доступ к ресурсам при возникновении угроз. Это говорит о том, что контроль над рунетом будет только усиливаться.