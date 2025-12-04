Институт Pantone назвал цвет 2026 года: белый оттенок Cloud Dancer

Институт цвета Pantone назвал цвет 2026 года: белый оттенок Cloud Dancer с кодом 11-4201, который планируют широко применять в моде и дизайне.

Институт цвета Pantone объявил цвет 2026 года: им стал белый оттенок Cloud Dancer с идентификатором PANTONE 11-4201. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В описании Pantone отмечается, что Cloud Dancer относится к мягким белым тонам и предлагается как один из базовых нейтральных цветов на 2026 год. Его предполагают использовать в коллекциях одежды, предметах интерьера и графическом дизайне в сочетании с более насыщенными оттенками будущих сезонов.

Ранее цветом 2025 года по версии Pantone был выбран оттенок «мусс мокко», а в предыдущие годы в перечень входили, в частности, «персиковый пушок» и Viva Magenta. Институт ежегодно публикует один или несколько ключевых цветов, которые затем учитываются производителями и брендами при планировании новых линеек продукции.

Отдельно от Pantone свои прогнозы на 2026 год представили аналитики WGSN совместно с системой Coloro. В их материалах среди значимых для 2026 года тонов называется сине-зелёный Transformative Teal, который связывают с интересом к теме устойчивого развития и технологических изменений.

На уровне городской среды тема цвета отражается и в проектах в регионах России. В Уфе в 2025 году завершены работы по подсветке ещё одного путепровода в рамках проекта цветового кодирования транспортных объектов.

По сообщениям городских властей, подсветка должна помочь сделать путепровод более заметным и включить его в единую систему оформления уличного пространства. Такие проекты показывают, как цветовые решения применяются не только в дизайне вещей, но и в организации городской инфраструктуры.

