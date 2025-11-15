0
43 минуты
Новости

Инициативу Башкирии о принудительной стерилизации животных отклонили на федеральном уровне

Идею башкирских депутатов об обязательной стерилизации домашних животных не поддержали в Совете законодателей РФ. Комиссия по экологии рекомендовала Госсобранию республики не выносить проект на рассмотрение в Госдуму, посчитав его избыточным и непроработанным.
кошка лежит на полу
©Grok

Суть предложения, выдвинутого в Башкирии в начале октября, заключалась в том, чтобы обязать владельцев стерилизовать питомцев, если нет гарантий найти дом для будущего потомства. Параллельно регионам хотели дать право оплачивать эту процедуру для льготных категорий граждан. По мнению авторов, это помогло бы сократить армию бездомных животных на улицах.

Однако федеральные законодатели выдвинули ряд контраргументов.

  • Избыточность: В действующем законе уже прописана обязанность хозяев предотвращать появление нежелательного потомства, и стерилизация — лишь один из способов.
  • Региональные полномочия: Вопросы содержания животных субъекты РФ могут регулировать самостоятельно, без внесения поправок в федеральный закон.
  • Неопределенность: В проекте не было четких критериев, как определять «отсутствие гарантированной возможности» пристроить потомство и кто это будет контролировать.
  • Финансовая нагрузка: Обязаловка легла бы бременем на кошельки владельцев и бюджеты регионов, которым пришлось бы организовывать контроль и льготы.

Стоит отметить, что это не первая попытка Госсобрания Башкирии продвинуть подобную инициативу — предыдущий аналогичный законопроект Госдума отклонила в сентябре 2023 года.

Похожие записи
0
14.11.2025
Экономика

В Башкирии резко поднимут налоги для работающих мигрантов

деньги, рубли, калькулятор
С 2026 года иностранным работникам в Башкирии придётся платить за трудовой патент на 35% больше. Ежемесячный платёж вырастет до 8500 рублей. Власти объясняют это ростом зарплат и необходимостью уравнять налоговую нагрузку.
0
13.11.2025
Новости

«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

бутылки с алкоголем
Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.
0
06.11.2025
Новости

Депутаты из Башкирии предложили способ вернуть подаренное жильё

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутаты из Башкирии внесли в Госдуму проект закона, который позволит дарителям забрать жильё обратно, если одаряемый умер. На всё про всё дадут полгода, чтобы избежать хаоса с наследством.
0
05.11.2025
Новости

В Башкирии придумали, как наказывать хозяев агрессивных собак по всей России

собака во дворе многоэтажки в городе
Инициативу Башкирии по ужесточению ответственности для хозяев опасных собак поддержали на федеральном уровне. Теперь законопроект рассмотрит Госдума.
0
30.10.2025
Семья

В Башкирии учрежден новый праздник: 21 декабря отметят День многодетной семьи

цифры на календаре
В Башкирии появился новый официальный праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая решили, что отмечать его будут ежегодно 21 декабря.
0
27.10.2025
Новости

В Башкирии хотят ввести взносы за капремонт для «проблемных» новостроек

многоквартирные дома
Жильцы многоэтажек без официальной сдачи могут попасть в список плательщиков за капремонт — инициативу уже обсудили в Курултае
0
23.09.2025
Новости

Власти Башкирии меняют систему выплат семьям погибших бойцов. Как теперь будут рассчитывать помощь?

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
В Башкирии хотят отменить фиксированную выплату в 2 млн рублей семьям погибших бойцов. Теперь размер компенсации будет определять правительство республики.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.