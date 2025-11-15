Инициативу Башкирии о принудительной стерилизации животных отклонили на федеральном уровне

Идею башкирских депутатов об обязательной стерилизации домашних животных не поддержали в Совете законодателей РФ. Комиссия по экологии рекомендовала Госсобранию республики не выносить проект на рассмотрение в Госдуму, посчитав его избыточным и непроработанным.

Суть предложения, выдвинутого в Башкирии в начале октября, заключалась в том, чтобы обязать владельцев стерилизовать питомцев, если нет гарантий найти дом для будущего потомства. Параллельно регионам хотели дать право оплачивать эту процедуру для льготных категорий граждан. По мнению авторов, это помогло бы сократить армию бездомных животных на улицах.

Однако федеральные законодатели выдвинули ряд контраргументов.

Избыточность : В действующем законе уже прописана обязанность хозяев предотвращать появление нежелательного потомства, и стерилизация — лишь один из способов.

: В действующем законе уже прописана обязанность хозяев предотвращать появление нежелательного потомства, и стерилизация — лишь один из способов. Региональные полномочия : Вопросы содержания животных субъекты РФ могут регулировать самостоятельно, без внесения поправок в федеральный закон.

: Вопросы содержания животных субъекты РФ могут регулировать самостоятельно, без внесения поправок в федеральный закон. Неопределенность : В проекте не было четких критериев, как определять «отсутствие гарантированной возможности» пристроить потомство и кто это будет контролировать.

: В проекте не было четких критериев, как определять «отсутствие гарантированной возможности» пристроить потомство и кто это будет контролировать. Финансовая нагрузка: Обязаловка легла бы бременем на кошельки владельцев и бюджеты регионов, которым пришлось бы организовывать контроль и льготы.

Стоит отметить, что это не первая попытка Госсобрания Башкирии продвинуть подобную инициативу — предыдущий аналогичный законопроект Госдума отклонила в сентябре 2023 года.