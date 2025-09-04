0
Новости

Индийский Нострадамус напугал мир новыми пророчествами

Юный индийский пророк Абигья Ананд обещает миру нехватку еды, воды и климатические сюрпризы. Разбираемся, стоит ли жителям Уфы запасаться гречкой.

Пока одни следят за курсом валют, другие — за звёздами. По информации СМИ, юный индийский астролог Абигья Ананд, прославившийся предсказанием пандемии, выдал новую порцию прогнозов. На этот раз всё серьёзно: человечеству грозят нешуточные испытания.

Парень утверждает, что Земля вошла в фазу глобальных перемен. По его словам, нас ждут экстремальные погодные явления, из-за которых придётся менять привычный уклад жизни.

Провидец считает, что скоро мы ощутим дефицит самого необходимого: чистой воды и продовольствия. Он советует уже сейчас осваивать навыки выживания и присматриваться к земледелию.

Несмотря на то, что прогнозы основаны на астрологии, а не на научных данных, его слова вызывают бурные дискуссии. Пока эксперты крутят пальцем у виска, тысячи людей в сети спорят: готовиться к апокалипсису или просто выключить интернет. Сам Ананд рекомендует сохранять спокойствие и заниматься духовными практиками.

Скептиков можно понять: многие предсказания Ананды звучат расплывчато. Однако в его «послужном списке» есть сбывшиеся прогнозы. Например, он предвидел начало пандемии коронавируса, а также рост цен на нефть и золото, что добавило ему очков в глазах последователей.

В своих прогнозах на 2025 год Ананд отдельно коснулся России. Он считает, что для страны этот год будет более спокойным, чем предыдущий. По его словам, Третьей мировой войны не случится, хотя локальные конфликты, например, в районе Южно-Китайского моря, могут обостриться.

Что касается природных аномалий, то, по данным РИА Новости, пророк предвидел для России некоторые катаклизмы с марта по сентябрь 2025 года, но без разрушительных последствий. Ананд уверен, что страна справится с этими временными трудностями и к 2028 году войдёт в благоприятную фазу развития.

