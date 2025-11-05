«Иначе быть не могло!»: Мизулина вышла замуж за Shaman

Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой. Скромная церемония прошла в донецком ЗАГСе в нарядах цвета хаки.

Главный патриотический исполнитель страны Ярослав «Shaman» Дронов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оформили свои отношения. Церемония бракосочетания состоялась 5 ноября в Донецке.

Символизм и секретность

Место для события было выбрано неслучайно. Сама Мизулина заявила, что «иначе быть не могло», комментируя решение провести церемонию именно там. Торжество прошло без лишней помпы, в закрытом формате в одном из ЗАГСов города, куда позвали лишь самых близких.

Дресс-код и гости

Новобрачные отказались от традиционных костюма и белого платья в пользу парных образов в стиле милитари — рубашек цвета хаки, чёрных брюк и белой обуви. Среди немногочисленных гостей был замечен глава ДНР Денис Пушилин, а также военкор проекта WarGonzo Екатерина Романова. Всего на церемонии было не более десяти человек.

Бургеры вместо банкета

После официальной части пара отправилась праздновать в местный «Бургер Кинг», где устроила импровизированную фотосессию и раздавала автографы. Кульминацией стал бросок условного «букета невесты» собравшимся поклонницам. Накануне свадьбы Дронов и Мизулина также посетили донецкий Храм святых благоверных Петра и Февронии, где, по их словам, получили благословение на будущее.

Что известно о молодожёнах

Слухи о романе 33-летнего певца и 41-летней общественницы ходили с начала 2025 года, когда пара стала часто появляться на публике вместе. Официально свои отношения они подтвердили в марте на концерте Shaman, где артист со сцены назвал Мизулину своей девушкой и вручил ей букет белых роз.

Для Екатерины Мизулиной это первый официальный брак. А вот Ярослав Дронов пошёл под венец уже в третий раз. От первого брака у певца есть 11-летняя дочь Варвара.