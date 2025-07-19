Холодный десерт по горячей цене: в Башкирии подорожало мороженое

Жители Башкирии стали тратить на мороженое значительно больше. В июне 2025 года объём продаж вырос на 16%, а медианная цена подскочила на 15%, достигнув 140 рублей ©Imagen
В Башкирии зафиксирован заметный рост рынка мороженого. По данным аналитического центра «Чек Индекс», в июне 2025 года объём продаж этого десерта в денежном выражении оказался на 16% выше, чем за тот же период прошлого года.
Медианная цена на мороженое в республике за год увеличилась на 15% и составила 140 рублей. При этом, несмотря на рост цен, количество покупок также немного увеличилось — на 2%. Эта тенденция в Башкирии отличается от общероссийской, где число покупок, наоборот, снизилось на 6%, хотя цены и объём продаж в деньгах также выросли, но не так значительно — на 10%.
Аналитики связывают такую динамику с несколькими факторами. Одной из ключевых причин роста продаж в Башкирии называется высокий туристический поток. В целом по стране спрос на мороженое и товары для его домашнего приготовления сильно зависит от погоды. Так, в июне из-за более прохладной погоды в целом по России продажи смесей и морожениц снизились.
Интересно, что россияне стали реже готовить мороженое дома. Продажи приборов для его приготовления (морожениц) упали на 14%, а смесей — на целых 35% в денежном выражении.
Данные Росстата за апрель 2025 года также подтверждают тренд на подорожание. Тогда килограмм сливочного мороженого в республике стоил в среднем 699,88 рубля, что на 23,2% больше, чем годом ранее.
Драйверами спроса, помимо туризма, эксперты называют развитие онлайн-продаж и расширение ассортимента за счёт продукции собственных торговых марок (СТМ) и различных ЗОЖ-вариантов.
- Кто главный производитель мороженого в Башкирии?
Крупнейшим производителем в республике, занимающим более 50% рынка, является компания «Башкирское мороженое» (входит в ГК «Башкирский холод»). Предприятие активно модернизирует производство и планирует к 2025 году выпускать до 10 тысяч тонн продукции в год, чтобы войти в топ-10 российских производителей. Компания делает ставку на натуральное сырьё, используя молоко и сливки от башкирских хозяйств.
- В Башкирии мороженое дороже, чем у соседей?
Да, по данным на апрель 2025 года, мороженое в Башкирии стоило дороже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, но дешевле, чем в среднем по России. Средняя цена за килограмм в республике составляла 699,88 руб., в ПФО — 712,16 руб., а по России в целом — 861 руб. При этом внутри самой Башкирии цены сильно разнятся: самое дорогое мороженое продаётся в Сибае (832,6 руб./кг), а самое доступное — в Нефтекамске (554,7 руб./кг).
- Башкирское мороженое можно купить только в республике?
Нет, география продаж постоянно расширяется. Около 62% продукции реализуется внутри Башкирии, а остальное уходит в другие регионы России и на экспорт. Например, в 2024 году 21 тонна башкирского мороженого была отправлена в Казахстан. В планах компании — начать поставки в Узбекистан, Вьетнам, Таиланд и Китай.
- Какие новые вкусы и тренды можно ожидать в ближайшее время?
Производители активно экспериментируют, следуя общероссийским и мировым тенденциям.
Локальные вкусы: «Башкирское мороженое» развивает линейку с национальным колоритом, используя местные ягоды и даже вкус чак-чака.
ЗОЖ-направление: Растёт спрос на функциональные продукты — низкокалорийные, безлактозные, обогащённые витаминами и пробиотиками.
Премиум-сегмент: В тренде мороженое с максимально натуральным и чистым составом, без лишних добавок.
Инновации: Некоторые производители уже используют искусственный интеллект для анализа предпочтений и создания новых, неожиданных вкусовых сочетаний.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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