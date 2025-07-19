Холодный десерт по горячей цене: в Башкирии подорожало мороженое

Жители Башкирии стали тратить на мороженое значительно больше. В июне 2025 года объём продаж вырос на 16%, а медианная цена подскочила на 15%, достигнув 140 рублей

В Башкирии зафиксирован заметный рост рынка мороженого. По данным аналитического центра «Чек Индекс», в июне 2025 года объём продаж этого десерта в денежном выражении оказался на 16% выше, чем за тот же период прошлого года.

Медианная цена на мороженое в республике за год увеличилась на 15% и составила 140 рублей. При этом, несмотря на рост цен, количество покупок также немного увеличилось — на 2%. Эта тенденция в Башкирии отличается от общероссийской, где число покупок, наоборот, снизилось на 6%, хотя цены и объём продаж в деньгах также выросли, но не так значительно — на 10%.

Аналитики связывают такую динамику с несколькими факторами. Одной из ключевых причин роста продаж в Башкирии называется высокий туристический поток. В целом по стране спрос на мороженое и товары для его домашнего приготовления сильно зависит от погоды. Так, в июне из-за более прохладной погоды в целом по России продажи смесей и морожениц снизились.

Интересно, что россияне стали реже готовить мороженое дома. Продажи приборов для его приготовления (морожениц) упали на 14%, а смесей — на целых 35% в денежном выражении.

Данные Росстата за апрель 2025 года также подтверждают тренд на подорожание. Тогда килограмм сливочного мороженого в республике стоил в среднем 699,88 рубля, что на 23,2% больше, чем годом ранее.

Драйверами спроса, помимо туризма, эксперты называют развитие онлайн-продаж и расширение ассортимента за счёт продукции собственных торговых марок (СТМ) и различных ЗОЖ-вариантов.