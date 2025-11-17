«Хочу мягко подготовить тетю»: блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал о трагической вести с зоны СВО

Известный общественный деятель из Уфы Рустам Набиев сообщил в своих социальных сетях о трагедии в семье. Его двоюродный брат, участвующий в специальной военной операции, перестал выходить на связь 8 сентября 2025 года и на данный момент числится пропавшим без вести.

По словам самого блогера, ему удалось связаться с сослуживцами родственника, которые неофициально подтвердили его гибель при выполнении боевой задачи. Однако официального подтверждения гибели военнослужащего на данный момент нет.

Рустам Набиев заявил о намерении лично отправиться в зону проведения СВО с гуманитарной миссией, а также для выяснения обстоятельств судьбы брата. Он отметил, что его тетя, мать пропавшего, продолжает надеяться, но он сам готовится к худшему исходу.

Справка: Рустам Набиев — спортсмен и общественник, выживший при обрушении казармы в Омске в 2015 году, в результате чего лишился обеих ног. Он известен своими восхождениями на высочайшие горные вершины, включая восьмитысячник Манаслу, на одних руках.