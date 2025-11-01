0
Новости

Хочу, чтобы услышали: как задать вопрос на прямую линию Радию Хабирову

Радий Хабиров готовится к прямому эфиру 11 ноября. Рассказываем, как отправить свой вопрос главе республики, чтобы он точно был замечен среди тысяч других.
Радий Хабиров
Шанс быть услышанным главой Башкирии есть у каждого, но времени осталось не так много. Приём обращений для прямой линии с Радием Хабировым закроется уже 10 ноября в 14:00, так что стоит поторопиться. Сам эфир запланирован на следующий день, 11 ноября, в 19:00.

Как достучаться до главы?

Чтобы ваш крик души не затерялся в потоке, нужно выбрать один из шести официальных каналов. Проблему можно изложить через специальный раздел на сайте главы республики, чат-боты в «МАХ», Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках» или через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Формат — на ваше усмотрение: текст или видео.

Хочу в телевизор: правила для видео

Для тех, кто решит записать видеообращение, власти подготовили небольшой свод правил. Главное — уложиться в минуту, говорить чётко и снимать горизонтально. В кадре должно быть хорошо видно ваше лицо. Камеру лучше зафиксировать, чтобы картинка не дрожала.

Никакого монтажа, музыки и посторонних шумов на записи быть не должно. В начале ролика необходимо представиться, назвать свой город или село и только потом переходить к сути проблемы. Если вопрос коллективный, убедитесь, что в кадре видно всех участников и каждого хорошо слышно.

О чём спрашивали раньше?

Это уже не первая подобная прямая линия для Радия Хабирова. В прошлые годы на такие эфиры поступали десятки тысяч обращений. Например, в 2023 году жители республики отправили более 45 тысяч вопросов, что стало рекордом.

Основными темами традиционно становятся проблемы ЖКХ, состояние дорог, качество медицинской помощи и социальные выплаты. В прошлом году к этому списку добавились вопросы поддержки участников СВО и их семей. Часть проблем удаётся решить прямо во время эфира, другие берутся на контроль для дальнейшей проработки.

