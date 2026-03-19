Хлопки в здании БГАУ напугали студентов в Уфе — что произошло на самом деле

В Башкирском государственном аграрном университете в Уфе 19 марта раздались громкие хлопки — люди в здании испугались, но инцидент оказался частью плановых антитеррористических учений.

19 марта около полудня в 6-м учебном корпусе БГАУ дважды прозвучали громкие хлопки. Находившиеся в здании были встревожены — на место выехали сотрудники Росгвардии и полиции. Видео с задержанием молодого человека быстро разлетелось по соцсетям.

«Реально, что-то случилось», — сказала одна из очевидцев на записи.

Паника оказалась напрасной. Источники в силовых структурах сообщили, что произошедшее — часть плановых антитеррористических учений. Пресс-служба университета подтвердила: тревогу объявили согласно плану безопасности. Парень на видео играл роль условного нарушителя.

Ранее, 4 марта 2026 года, похожие учения прошли на территории уфимского Телецентра — на базе ГТРК «Башкортостан». По легенде, правоохранительные органы получили сведения о проникновении террористов в здание телерадиокомпании, провели эвакуацию сотрудников и гражданского населения, а вооружённую группу блокировали и нейтрализовали.

Как Уфа усиливает антитеррористическую защиту

В ноябре 2025 года в Башкирии (п. Раевский, Альшеевский район) прошли крупные учения с привлечением большого числа сотрудников правоохранительных органов и спецтехники. Их целью стала отработка взаимодействия и повышение защищённости критически важных объектов, сообщала пресс-служба УФСБ по РБ.

18 февраля 2026 года на заседании регионального оперативного штаба в Уфе обсуждалась защищённость промышленных объектов от атак, в том числе с применением беспилотников. Глава региона поблагодарил руководителей предприятий, которые приняли необходимые меры по защите производств.