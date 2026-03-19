Хлопки в здании БГАУ напугали студентов в Уфе — что произошло на самом деле

В Башкирском государственном аграрном университете в Уфе 19 марта раздались громкие хлопки — люди в здании испугались, но инцидент оказался частью плановых антитеррористических учений.
©Ufa_rb / T.me

19 марта около полудня в 6-м учебном корпусе БГАУ дважды прозвучали громкие хлопки. Находившиеся в здании были встревожены — на место выехали сотрудники Росгвардии и полиции. Видео с задержанием молодого человека быстро разлетелось по соцсетям.

«Реально, что-то случилось», — сказала одна из очевидцев на записи.

Паника оказалась напрасной. Источники в силовых структурах сообщили, что произошедшее — часть плановых антитеррористических учений. Пресс-служба университета подтвердила: тревогу объявили согласно плану безопасности. Парень на видео играл роль условного нарушителя.

Ранее, 4 марта 2026 года, похожие учения прошли на территории уфимского Телецентра — на базе ГТРК «Башкортостан». По легенде, правоохранительные органы получили сведения о проникновении террористов в здание телерадиокомпании, провели эвакуацию сотрудников и гражданского населения, а вооружённую группу блокировали и нейтрализовали.

Как Уфа усиливает антитеррористическую защиту

В ноябре 2025 года в Башкирии (п. Раевский, Альшеевский район) прошли крупные учения с привлечением большого числа сотрудников правоохранительных органов и спецтехники. Их целью стала отработка взаимодействия и повышение защищённости критически важных объектов, сообщала пресс-служба УФСБ по РБ.

18 февраля 2026 года на заседании регионального оперативного штаба в Уфе обсуждалась защищённость промышленных объектов от атак, в том числе с применением беспилотников. Глава региона поблагодарил руководителей предприятий, которые приняли необходимые меры по защите производств.

Похожие записи
03.03.2026
Образование

Два вуза Башкирии вошли в топ-20 лучших университетов Приволжского округа

Агентство RAEX опубликовало рейтинг вузов ПФО за 2026 год — республику представляют аграрный и педагогический университеты, занявшие 6-е и 13-е места соответственно.
20.11.2025
Новости

Спецназ Башкирии зачистил военкомат от условных диверсантов

В Альшеевском районе прошли крупные учения ФСБ. Силовики отбили атаку на военкомат, освободили заложников и проверили готовность к реальным угрозам.
15.11.2025
Новости

В Башкирии силовики отработают штурм военкомата: где пройдет операция

Жителей Альшеевского района Башкирии предупредили о масштабной тренировке силовиков, которая состоится 17 ноября. Центром событий станет село Раевское, где пройдет плановое антитеррористическое учение.
30.08.2025
Новости

Спецслужбы Башкирии отработали освобождение заложников на ГЭС

Силовики Башкирии провели масштабные учения на Павловской ГЭС. По легенде, преступники захватили заложников. Всех спасли, «злодеев» нейтрализовали.
26.08.2025
Новости

Жителей Башкирии предупредили об учениях с бронетехникой и взрывами

В Нуримановском и Благовещенском районах Башкирии 26–28 августа пройдут учения ФСБ. Будет громко: с авиацией, бронетехникой и имитацией стрельбы. Людей просят сохранять спокойствие.
20.06.2025
Дороги и транспорт

Студентка из Уфы стала звездой службы благоустройства

Мэш Батащ рассказал о необычном трудоустройстве 19-летней Эдили Миргаязовой из БГАУ. Второкурсница факультета автомеханики решила провести каникулы за рулем МТЗ в службе благоустройства Октябрьского района столицы Башкирии.
