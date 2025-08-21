ХК «Салават Юлаев» ищет покупателя на название «Уфа-Арены»

Руководство ХК «Салават Юлаев» ищет покупателя на название своего ледового дворца. Сделку планируют заключить на 5-6 лет, чтобы пополнить бюджет.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продает права на название домашней арены. Договор с новым спонсором планируют заключить на 5-6 лет. Вырученные деньги пойдут на развитие клуба и содержание ледового дворца. Об этом на встрече с журналистами сообщил гендиректор клуба Ринат Баширов.

Продажа названия — это не просто смена вывески. Это дополнительный источник дохода, который поможет клубу стать сильнее, а арене — современнее. Деньги от спонсора позволят вкладывать больше средств в команду и техническое оснащение «Уфа-Арены», не повышая цены на билеты.

По словам Баширова, клуб уже ведет диалог с одним потенциальным партнером. Прошлые попытки найти спонсора были безуспешными, но сейчас руководство открыто к новым предложениям. Клуб готов рассмотреть всех, кто заинтересован использовать потенциал «Салавата Юлаева» для своей рекламы.

Это решение — часть финансовой стратегии клуба. В сезоне 2024/25 коммерческие доходы «Салавата» уже выросли на 47%, установив рекорд за последние пять лет. Сделка по арене поможет покрыть значительную часть расходов на команду, которые в прошлом сезоне составили 747 млн рублей.

Продажа названий стадионов — обычное дело в современном спорте. В Москве арены носят имена банков и нефтяных компаний, в Санкт-Петербурге и Краснодаре спонсорами выступают IT-гиганты и газовые корпорации. Для Уфы это возможность привлечь в регион крупного инвестора и укрепить финансовое положение главной хоккейной команды Башкортостана.